Mercato : Mbappé lâche une annonce déchirante avant son départ du PSG

Kylian Mbappé disputait samedi soir son dernier match avant son départ du PSG. L’attaquant français, après le succès en finale de Coupe de France, a lancé une déclaration pleine de nostalgie.

PSG : Kylian Mbappé savoure ses derniers moments au Parc des Princes

Absent lors du déplacement à Metz, Kylian Mbappé était bien dans le groupe du PSG qui disputait la finale de la Coupe de France samedi face à l’Olympique Lyonnais. Le Bondynois n’a pas pu faire trembler les filets pour sa dernière apparition au Parc des Princes, mais les Parisiens se sont imposés 2-1 pour remporter leur troisième trophée de la saison. Paris reprend sa propriété selon l’attaquant de 25 ans. « Il nous appartient et nous est très cher, à nous les joueurs et aux supporters », a-t-il déclaré en zone mixte comme rapporté par Foot Mercato.

Mbappé quitte le PSG laissant un bel héritage aux enfants qui, espère-t-il, continueront toujours par regarder le PSG. « Nous avons essayé de passionner les gens, de donner l’opportunité aux jeunes de jouer au PSG. J’espère que davantage de jeunes voudront laisser leur marque ici », a-t-il ajouté.

Mbappé annonce une suite fantastique pour sa carrière

Désormais, son avenir est en dehors de l’équipe parisienne et, en l’absence de statut officiel, à Madrid, même s’il a laissé un message d’affection au PSG avant de partir : « Quand on est footballeur, on n’a pas le temps de regarder le temps passer. J’ai beaucoup pensé au vestiaire ces dernières années. C’est navrant de penser que tout est fini. Ce que j’ai eu ici, je ne le retrouverai jamais ailleurs. Mais ce qui m’attend va être fantastique », a poursuivi KM7.

Mercato : Mbappé fait durer le suspense sur sa prochaine destination

L’international français arrive officiellement en fin de contrat au PSG le 30 juin. Lorsqu’on a demandé à Kylian Mbappé pourquoi il n’avait pas annoncé que le Real Madrid serait sa prochaine équipe, il a répondu qu’il l’annoncerait en temps voulu. » La seule chose que je voulais, c’était bien finir avec mon club. Il y a un temps pour tout. Je ne sais pas si ce sera avant la concentration pour l’Euro. Il reste encore quelques détails, mais le plus important est de bien finir ici », a-t-il confié.