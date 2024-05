Mercato OL : John Textor va encore frapper fort, une enveloppe de 50M€ se prépare

John Textor se prépare encore à un mercato très ambitieux pour l’OL. Le dirigeant américain prévoit déjà d’injecter un minimum de 50 millions d’euros sur le marché cet été.

Mercato OL : John Textor avec des options d’achat stratégiques

L’Olympique Lyonnais se prépare à une période de transferts estivale très active. Le club, sous la direction de John Textor, a déjà planifié plusieurs opérations importantes pour bâtir une équipe compétitive pour la prochaine saison. L’OL a conclu plusieurs prêts avec option d’achat au cours de la saison précédente et lors du mercato d’hiver. Il est maintenant temps de décider lesquels seront convertis en transferts permanents.

Parmi eux, Mama Baldé, dont l’option d’achat de 6 millions d’euros sera automatiquement levée après avoir disputé plus de la moitié des matchs de Lyon. D’autres joueurs, tels que Saïd Benrahma et Duje Caleta-Car, sont également sur la liste pour des achats définitifs, avec des options d’achat respectives de 14,4 millions et 3,6 millions d’euros.

Un mercato ambitieux, John Textor rêve grand pour l’OL

Avec l’arrivée confirmée d’Abner Vinicius pour 8 millions d’euros et le transfert définitif d’Orel Mangala pour 17,5 millions d’euros, l’OL montre son ambition de revenir au premier plan du football français et européen. Ces investissements sont un signe clair de l’engagement de John Textor à améliorer son effectif et à répondre aux attentes des supporters.

Cependant, l’OL ne se contente pas de lever des options d’achat ; le club est également à l’affût de nouvelles recrues potentielles pour renforcer davantage l’équipe. Avec des joueurs comme Alexandre Lacazette et Maxence Caqueret susceptibles de partir, l’OL pourrait avoir besoin de réinvestir pour maintenir la qualité et la profondeur de l’équipe.

L’été s’annonce donc crucial pour l’Olympique Lyonnais. Avec un budget de 50 millions d’euros, selon Foot01, et plusieurs options d’achat à lever, le club a l’opportunité de faire des mouvements significatifs qui pourraient façonner son avenir pour les saisons à venir.