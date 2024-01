John Textor est sur le point de boucler un nouveau dossier à l'Olympique Lyonnais. L'option d'achat de Mama Baldé sera bien levée.

Mercato OL : Mama Baldé sera conservé à Lyon

Mama Baldé est un attaquant international bissau-guinéen qui évolue à l'Olympique Lyonnais depuis août 2023. Il est prêté par l'ESTAC Troyes avec une option d'achat de 6 millions d'euros. En grande difficulté, il devrait tout de même rester chez les Gones puisque John Textor aurait déjà décidé de son sort à l'OL. Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, le club lyonnais aurait décidé de lever l'option d'achat et de s'attacher définitivement les services de Mama Baldé. Il signerait ainsi un contrat jusqu'en 2026 avec le club rhodanien.

L'attaquant est actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire avec la Guinée-Bissau. Mama Baldé est un joueur polyvalent, capable d'évoluer sur les deux ailes ou en pointe. Il est réputé pour sa vitesse, sa puissance et son sens du but. Malheureusement, il ne semble pas à son aise dans l'effectif de Pierre Sage. Cette saison, il a disputé 10 matchs de Ligue 1 avec l'OL, sans marquer ni délivrer de passe décisive. Une situation qui n'empêche pas le club français de faire de lui définitivement un Gone.

L'OL espère que Mama Baldé pourra s'imposer comme un élément important de son effectif et lui apporter un plus offensif. Il pourrait être une bonne affaire pour le club, qui cherche à renforcer son secteur offensif sans dépenser trop d'argent.

Textor n'en a pas encore fini avec son mercato

En pleine lutte contre la relégation, l'Olympique Lyonnais espère toujours sauver sa saison. Mais l'effectif doit être renforcé et c'est ce à quoi s'attelle John Textor depuis le début de ce mercato hivernal. Avec une enveloppe de 50 millions d'euros, le club a déjà officialisé les arrivées de plusieurs joueurs. Mais les Gones sont loin de se satisfaire de leur mercato réalisé jusque-là. Toujours en quête de renforts offensifs, la direction lyonnaise a ainsi décidé de régler la mire en accordant sa confiance à Mama Baldé, dont l'option d'achat sera donc levée.