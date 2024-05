Mercato OGC Nice : Hicham Boudaoui veut quitter les aiglons !

Alors qu’il est sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en juin 2025, Hicham Boudaoui ne voudrait plus continuer son aventure dans le Sud de la France et aurait demandé à être transféré au prochain mercato. Un choix qui pourrait dépasser la cause sportive.

Boudaoui ne se sent plus à l’aise en Côte d’Azur

Beaucoup de faits divers ont terni le passage de Boudaoui chez les Niçois. L’histoire avec Christophe Galtier est l’une des plus frappantes, de par la polémique sur le ramadan et si les joueurs qui le pratiquaient étaient capables de jouer à haut niveau.

Autre fait qui vient amener encore une fois un malaise pour Boudaoui, c’est le cas de la sanction pour Youcef Atal, qui a eu des soucis avec la justice française après avoir pris parti lors du conflit israélo-palestinien. Étant un grand ami de Boudaoui, les soucis qu’Atal a eu ont déteint sur Boudaoui et pourraient être l’une des raisons qui provoquerait le départ du milieu de terrain algérien.

Tous ces faits peuvent aussi s’allier à des envies de départs au mercato estival qui ne font que croitre de par le fait que l’Angleterre, avec des clubs de Premier League, seraient intéressés par la venue de Hicham Boudaoui.

La Premier League comme destination finale

Sur le terrain, Boudaoui a satisfait. Malgré un début de saison un peu compliqué, le milieu de terrain a réussi à gratter du temps de jeu et a convaincu de plus en plus Francesco Farioli au fur et à mesure que la saison se déroulait. Au final, le joueur a tout de même réalisé un nombre de matchs insuffisant, 12 au total, et devrait quitter Nice au prochain mercato en rejoignant l’Angleterre.

🚨Hicham Boudaoui intéresse Brighton et Aston Villa.



Les clubs devront débourser une somme d'environ 10 millions d'euros.💰

Plusieurs clubs sont intéressés par le profil du joueur et devraient faire une offre pendant le mercato estival en approche. Il s’agit de Brighton et Aston Villa qui voudraient Boudaoui la saison prochaine. La Premier League n’est pas la seule destination possible puisque le joueur de 24 ans serait convoité par des clubs allemands. Reste à voir quelle sera la décision prise par Boudaoui à l’issue du marché à venir.