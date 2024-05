Mercato OM : Aubameyang proche de l’Arabie Saoudite

Déjà courtisé par des clubs saoudiens l’été dernier, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Pierre-Emerick Aubameyang plaît toujours dans le Golfe. Selon L’Equipe, Al-Shabab pense au Marseillais pour renforcer son secteur offensif.

Aubameyang courtisé par un club saoudien

Huitième du dernier du Championnat d’Arabie saoudite, Al-Shabab courtise Pierre-Emerick Aubameyang, depuis plusieurs semaines. Le buteur de l’OM, sous contrat jusqu’en 2026, est dans le viseur du club saoudien en quête d’un avant-centre de haut niveau. Peu satisfait du rendement d’Habib Diallo (6 buts en 30 matchs) à la pointe de son attaque, le club des Lions Blancs recherche un attaquant de renom.

Arrivé libre de Chelsea et après un petit retard à l’allumage, le Gabonais de 34 ans, auteur de 30 buts toutes compétitions confondues, attire des clubs saoudiens. Au vu de ses ambitions sportives, il n’est pas certain de le voir céder aux juteuses sirènes du Golfe. Autre sujet, Al-Shabab ne fait pas partie des clubs les plus nantis d’Arabie saoudite et le projet devra être validé par le Royaume. De son côté, l’Olympique de Marseille veut garder son buteur.

L’OM ne retiendra Aubameyang

Selon Sky Sports, le lauréat du prix Marc Vivien-Foé suscite aussi l’intérêt de la MLS. Et il est très probable qu’il prenne la direction du Golfe, surtout que la direction olympienne n’est pas du tout contre l’idée de le vendre afin de pouvoir renflouer ses caisses pendant l’intersaison. Ce dossier pourrait définitivement avancer après la nomination d’un nouveau coach à la tête du club. Par ailleurs, les Lions Blancs ont toujours des vues sur d’autres attaquants comme Alexandre Lacazette, en fin de contrat l’été prochain, et qui a laissé planer le doute sur son avenir à court terme.

Enfin, le buteur algérien Baghdad Bounedjah, qui a quitté Al-Sadd après neuf saisons à Doha, fait aussi partie des pistes étudiées à ce poste par la formation entraînée par Vitor Pereira. Dans ce club, on retrouve quelques noms connus sur le continent européen, notamment le Croate passé par le Barça Ivan Rakitic, l’ailier belge qui évoluait à l’Atlético Madrid Yannick Carrasco, ou encore le capitaine du Maroc Romain Saïss.