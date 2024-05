Mercato : L’annonce d’Alexandre Lacazette qui fait trembler l’OL

Alexandre Lacazette est dans un dilemme pour la suite de sa carrière et devra prendre une décision lors de ce mercato. L’attaquant français est partagé entre rester ou quitter les Gones.

OL : Alexandre Lacazette à la croisée des chemins

À 32 ans, il lui reste encore un an de contrat avec l’OL, mais son avenir reste incertain. Alexandre Lacazette vient pourtant de réaliser une saison incroyable, pleine d’émotions, avec le club lyonnais. L’ancien d’Arsenal a porté les Gones toute la saison, avec des résultats à rebondissements, pour une campagne inoubliable. Ses 19 buts en Ligue 1 ont aidé l’équipe à réaliser une remontée historique au classement pour finalement se qualifier en Ligue Europa.

Les Gones, entraînés par Pierre Sage, signent ainsi leur grand retour en Coupe d’Europe mais feront-ils la campagne avec leur capitaine emblématique ? Difficile de le dire tant Alexandre Lacazette se retrouve à un carrefour important de sa carrière avec la sirène de l’Arabie Saoudite qui ne cesse de résonner dans ses oreilles. Entre rejouer en Coupe d’Europe et prendre la direction du Golfe pour une fin de carrière en douce, le Lyonnais devrait choisir.

Alexandre Lacazette indécis sur son avenir

Après la défaite 2-1 de l’OL face au PSG en finale de la Coupe de France, Alexandre Lacazette (32 ans) s’est exprimé devant les médias et son avenir a été le sujet le plus brûlant. L’avenir du capitaine lyonnais est inconnu. Cependant, cela n’a pas manqué de susciter des spéculations sur son avenir à long terme avec son club d’enfance. L’ancien attaquant d’Arsenal n’est pas non plus sans prétendants.

Les clubs saoudiens manifestent leur intérêt pour l’ancien international français, selon RMC Sport. En raison des ressources financières disponibles des clubs de la Saudi Pro League, Lacazette s’est vu faire une offre mirobolante qu’il aura probablement du mal à refuser en raison des conditions financières.

A la question de savoir s’il quitte les Rhodaniens ou pas cet été, Alexandre Lacazette a répondu : « Ce n’est pas le sujet ici. On va attendre quelques jours. Il n’y a pas de : « je pars ou je vais rester ». Je pense à la finale. Après, je prendrai quelques jours pour réfléchir à tout ça », a-t-il déclaré comme rapporté par L’Equipe. De quoi donner quelques sueurs froides à John Textor.