Barça Mercato : Xavi fait une révélation forte sur une piste en attaque

Publié par Thomas le 22 novembre 2021 à 22:25

Ce lundi en conférence de presse, l'entraîneur du Barça, Xavi Herandez a fait une grande annonce mercato concernant une dossier en attaque.

Barça Mercato : Xavi met un gros coup de froid en attaque

Après le départ de sa star argentine Lionel Messi et le prêt d’Antoine Griezmann à l’Atlético, le FC Barcelone tente tant bien que mal de se reconstruire dans le secteur offensif, et cela malgré des moyens économiques faibles. En proie à d’énormes soucis financiers, le club blaugrana a néanmoins diversifié ses pistes en attaque pour passer à l’action cet hiver, et compte bien centrer ses recherches sur ce secteur de jeu.

Si le poste d’attaquant était un des objectifs phares de Xavi lors de son arrivée au Barça, cette piste s’est davantage renforcée ces derniers jours après l’annonce, quoique pas encore officielle, de la retraite de Sergio Agüero, à causes de soucis cardiaques. Pour rappel, la recrue argentine avait été évacuée du Camp Nou contre Alavés, après avoir fait un malaise respiratoire.

Alors que les noms de Raheem Sterling ou encore Karim Adeyemi sont évoqués depuis des semaines du côté de Barcelone, un autre dossier chaud prenait de l’ampleur, plus discrètement, dans la presse, celui menant à l’attaquant algérien Baghdad Bounedjah. Le serial buteur d’Al-Sadd, l’ancienne équipe de Xavi, avait vu son nom traverser l’Europe pour atterrir dans les journaux espagnols. Selon plusieurs gros médias du pays, l’attaquant aurait été contacté par le nouveau coach catalan, qui lui aurait fait part de son fort intérêt. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2024 au Qatar, a même suivi le compte Instagram du FC Barcelone dans la foulée, renforçant encore plus des rumeurs de signature cet hiver.

Néanmoins, le technicien espagnol a remis les pendules à l’heure ce lundi en conférence de presse, indiquant qu’il n’y avait aucun intérêt du Barça " Signer Bounedjah en janvier ? Le joueur est extraordinaire, mais il n’y a pas d’intérêt, je ne sais pas d’où est sorti l’information. Je ne prendrais pas de joueurs d’Al-Sadd. ". Une piste en moins donc pour l’écurie catalane qui devrait en attendant récupérer Ousmane Dembélé, qui n'a joué que 26 minutes cette saison à cause de blessures, pourquoi pas contre Benfica demain en Ligue des Champions.