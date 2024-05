Mercato EA Guingamp : Sylvain Ripoll proche d’entrainer L’En Avant

Actuellement sans entraineur, l’En Avant Guingamp pourrait convaincre Sylvain Ripoll d’entraîner le club breton pour la saison prochaine. Avec le mercato qui approche à grands pas, les dirigeants guingampais veulent avoir au plus vite un nouvel entraineur.

Un prétendant crédible pour la Ligue 2 ?

Alors qu’il a été démis de ses fonctions d’entraineur des U21 de l’équipe de France, Sylvain Ripoll est désormais sans club et souhaiterait rebondir. L’ancien entraineur du FC Lorient pourrait revenir en Bretagne, mais pas pour les Merlus.

🔴 Sylvain Ripoll est PROCHE de devenir l'entraîneur de Guingamp ! ❤️🖤



Les négociations sont considérées comme très avancées.



🗞️ @OuestFrance – @lequipe pic.twitter.com/2WSag8sUjw — Vibes Foot (@VibesFoot) May 27, 2024

L’En Avant Guingamp est actuellement en discussion avec Sylvain Ripoll pour le convaincre de venir sur le banc guingampais la saison prochaine. En ayant entrainé en Ligue 1, ce dernier a démontré qu’il était capable de mener une équipe au maintien. Alors qu’ils ont fini dans le ventre mou de la Ligue 2, Stéphane Dumont n’a pas donné satisfaction après 3 saisons et a été limogé.

Selon les médias Ouest-France et L’Équipe, les négociations entre Sylvain Ripoll et les dirigeants de Guingamp pour succéder à Stéphane Dumont sont avancées et pourraient se conclure d’ici les prochains jours. Il n’empêche que plusieurs pistes sont toujours étudiées par le président, Fred Le Grand, et que plusieurs choix restent à la disposition de l’En Avant Guingamp.

D’autres pistes en cas d’échec avec Sylvain Ripoll ?

Alors que tout semble bon pour que Sylvain Ripoll devienne l’entraineur de l’En Avant Guingamp la saison prochaine, d’autres pistes sont actuellement étudiées en cas d’échec dans les discussions avec l’ancien entraineur lorientais.

Stéphane Le Mignan était la piste la plus probable avant que Sylvain Ripoll intervienne dans les négociations. Alors qu’il a connu la relégation avec l’US Concarneau cette année, Le Mignan est désormais sans club et devrait en trouver un autre. C’est après une deuxième partie de saison compliquée que le coach de Concarneau a vu son équipe descendre en National.

Autre piste plus originale, c’est celle de Zoumana Camara. L’ancien défenseur du Paris Saint-Germain a principalement entrainé le groupe des jeunes et a eu des résultats plutôt satisfaisants. De quoi donner envie à ce dernier de prendre en main son rôle d’entraineur professionnel.