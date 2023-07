Selon Mohamed Toubache-Ter, Sylvain Ripoll a été écarté de son poste d'entraîneur de l'Équipe de France Espoirs. Deux noms circulent pour le remplacer.

Équipe de France Espoirs : Sylvain Ripoll démis de ses fonctions

L'heure est au changement à la FFF. Après Corinne Diacre, c'est au tour de Sylvain Ripoll de payer les mauvais résultats de son équipe. En place depuis 2017, le sélectionneur a été démis de ses fonctions, selon Mohamed Toubache-Ter. Si la France peut se vanter d'avoir une génération en or avec Amine Gouiri, Rayan Cherki, Maxence Caqueret ou encore Enzo Le Fée, force est de constater qu'elle n'a rien gagné avec les Bleuets depuis 2013 (Coupe du monde des moins de 20 ans).

Deux entraîneurs ciblés pour remplacer Ripoll

Le licenciement de Sylvain Ripoll acté, ça s'active en coulisse pour retrouver un successeur au plus vite. Plusieurs noms sont arrivés sur la table de Philippe Diallo, dont ceux de Julian Stéphan et Jocelyn Gourvennec qui partent favoris. Ce dernier, après une expérience au LOSC mitigée, figure parmi les prétendants sérieux au poste. Ce n'est pas la première fois que le nom du Brestois est annoncé avec insistance du côté de l'Équipe de France. En mars dernier, il avait décliné la proposition de devenir sélectionneur de l'Équipe de France féminine, préférant se concentrer sur des opportunités de club, selon l'Équipe et c'est finalement Hervé Renardqui prendra les rênes.

De son côté, Julien Stéphan, libre de tout contrat après son passage au RC Strasbourg, bénéficie d'une très jeune carrière en Ligue 1. Entraîneur de l'équipe première du Stade Rennais de 2018 à 2021, il remporte la Coupe de France face au PSG en 2019, une situation qui le propulsera devant les projecteurs. Deux profils différents examinés par le comité exécutif qui devra choisir celui qui représentera la France en vue des JO 2024.