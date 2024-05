Montée en Ligue 1, l’ASSE menacée avant d’affronter Guingamp

L’ASSE joue gros ce samedi à Guingamp dans la course à la montée en Ligue 1. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont sous pression, d’autant plus que le SCO d’Angers a repris provisoirement la deuxième place du second championnat de France.

Angers ne lâche pas l’affaire et met la pression à l’ASSE

La bataille pour la montée directe en Ligue 1 se jouera jusqu’à la dernière journée de cette saison en Ligue 2. Dans un match crucial pour l’ascension, Angers SCO a remporté une victoire importante contre Pau FC avec un score de 2-1. Cette victoire permet aux Angevins de repasser devant l’AS Saint-Étienne au classement de Ligue 2, mettant ainsi une pression considérable sur les Verts.

Pour Alexandre Dujeux, l’entraîneur d’Angers SCO, l’objectif est clair : gagner tous les matchs restants pour viser la montée directe en Ligue 1. « On en a gagné un, il en reste deux, aller au bout de ce qu’on peut faire », a-t-il clairement signifié dans des propos rapportés par Ouest-France.

Victoire impérative pour l’AS Saint-Etienne à Guingamp

L’AS Saint-Étienne, qui se trouve juste derrière Angers, doit maintenant affronter Guingamp ce samedi 4 mai 2024. Ce match s’annonce décisif pour les espoirs de montée des Verts. Une victoire est impérative pour reprendre l’avantage sur Angers et maintenir leurs chances de promotion directe en Ligue 1.

Le match entre l’ASSE et Guingamp est d’autant plus important que les locaux visent le Top 5 de Ligue 2, ce qui promet une rencontre tendue et disputée. Les partenaires d’Irvin Cardona devront démontrer leur détermination et leur capacité à gérer la pression pour espérer l’emporter.

La fin de saison en Ligue 2 devient palpitante pour les stéphanois avec cette lutte acharnée pour la montée. Angers SCO a fait son travail en battant Pau FC, et maintenant tous les regards sont tournés vers l’ASSE qui doit relever le défi face à l’EA Guingamp pour rester dans la course.