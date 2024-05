Mercato : Le RC Lens ébauche un vilain plan contre le PSG !

Pour remplacer Franck Haise, qui songe à changer d’air sur ce mercato estival, le RC Lens aurait des vues sur un entraîneur du PSG. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les Rouge et Bleu.

Le PSG a fait une proposition à son entraîneur

Désireux de rouvrir son équipe Espoirs, le Paris Saint-Germain veut garder Zoumana Camara. D’après les informations divulguées ces dernières semaines par le quotidien Le Parisien, les dirigeants du club de la capitale auraient proposé à l’actuel coach des U19 de prendre les rênes de cette future équipe. En fin de contrat le 30 juin prochain, le technicien de 45 ans n’a pas encore pris sa décision et attend la fin de saison pour discuter avec sa direction.

👀 Certains parmi vous sont rapides et efficaces… Effectivement, il s’agit bien de Zoumana Camara. Il fait partie de cette liste de 3. Mais attention: Rien de fait! #RCLens https://t.co/nUD5RAZnEB pic.twitter.com/4pXeKXwe1I — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 28, 2024

« J’ai touché à tous les secteurs : joueur, entraîneur adjoint, coach à la formation maintenant. Je m’éclate dans ce que je fais, je suis content, je profite. On fera le point avec mes dirigeants, avec le club, dans le respect, et on verra ce qu’il adviendra pour moi la saison prochaine », a confié Zoumana Camara au micro du journal régional.

En attendant, plusieurs clubs français envisagent sérieusement de s’attacher les services de l’ancien défenseur du PSG, notamment le RC Lens qui pourrait perdre Franck Haise durant l’intersaison.

Le RC Lens pense à Camara pour l’après-Haise

Zoumana Camara, coach des U19 du Paris SG

Échaudé par le départ annoncé de son directeur général Arnaud Pouille, Franck Haise aimerait lui aussi quitter le Racing Club de Lens cet été. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, le coach français veut mettre un terme à son aventure avec les Sang et Or. Surtout que l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille seraient sur les rangs pour le récupérer.

D’ailleurs, le site TMW assure que Franck Haise aurait décidé de devenir le nouvel entraîneur de l’OGC Nice pour remplacer Francesco Farioli, qui s’est engagé avec l’Ajax Amsterdam. Et ce mardi, le journaliste Sacha Tavolieri révèle que les décideurs lensois auraient arrêté une liste de trois noms pour le poste d’entraîneur. Le RCL penserait notamment à Zoumana Camara pour le job.