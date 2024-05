ASSE : Olivier Dall’Oglio s’enflamme pour un pari réussi

Olivier Dall’Oglio et l’ASSE se préparent à des retrouvailles chaudes avec le FC Metz. Les deux équipes s’affrontent en barrages d’ascension en Ligue 1. Les Verts pourront encore compter sur Irvin Cardona qui a été relancé dans le Forez.

ASSE : Olivier Dall’Oglio sous le charme de Irvin Cardona

Irvin Cardona est dans une forme étincelante depuis son arrivée à l’AS Saint-Etienne. Il a grandement contribué à la bonne campagne que réalisent les Verts cette saison. Arrivé en janvier dernier, en provenance du FC Augsbourg, l’attaquant de 26 ans est auteur de neuf buts et trois passes décisives. Des performances déjà couronnées par plusieurs prix du joueur du mois en Ligue 2.

Selon Dall’Oglio, Cardona s’épanouit à l’ASSE grâce à un environnement qui lui convient parfaitement. « Je le connais depuis un bout de temps. Je pense que lorsqu’il est dans un lieu où il se sent bien et dans une équipe qui évolue comme il aime, c’est un garçon qui a de grosses capacités », explique Dall’Oglio dans des propos rapportés par Made In Saint-Etienne. Irvin Cardona a démontré des capacités athlétiques impressionnantes ainsi qu’un talent de finisseur. « Il a des capacités athlétiques mais aussi de finisseur », ajoute l’entraîneur forézien.

L’adaptation et l’intégration réussie de Irvin Cardona

Olivier Dall’Oglio souligne également l’importance de l’accueil et de l’intégration de Cardona au sein de l’équipe. « On a surtout, au niveau du club, réussi à le mettre dans de bonnes conditions. Puis, il faut aussi reconnaître qu’il y a un très bon état d’esprit dans le groupe », révèle Dall’Oglio.

Dall’Oglio n’est pas surpris par les performances de Cardona, connaissant bien ses capacités. « Surpris ? Pas vraiment, non. C’est un garçon que je connais. Je connais ses capacités. Mais je pense aussi que ses six mois avec nous lui ont permis de progresser », conclut-il.