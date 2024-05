Irvin Cardona révèle un gros défi pour l’ASSE face à Metz

Irvin Cardona sera encore très attendu avec l’ASSE lors des barrages d’ascension en Ligue 1. Face au FC Metz, les Verts ont un défi personnel à relever.

ASSE : Une qualification au mérite pour Irvin Cardona

Alors que les barrages d’ascension en Ligue 1 approchent, Irvin Cardona se positionne comme l’atout majeur de l’AS Saint-Étienne dans sa quête pour retrouver l’élite du football français. Après avoir inscrit le but décisif lors du match contre Rodez, Cardona se prépare à affronter le FC Metz avec détermination et l’ambition de renverser la donne.

Retrouver les barrages d’ascension en Ligue 1, après avoir manqué la promotion directe, était le minimum que les Verts pouvaient réussir. « Il fallait gagner de toute façon, peu importe la manière. On arrive à le faire, avec la manière, en faisant un match solide », a estimé le joueur prêté par le FC Augsbourg.

Irvin Cardona affiche un état d’esprit conquérant

Irvin Cardona

Cardona, dont la performance a été cruciale pour qualifier Saint-Étienne pour les barrages, affiche un objectif clair : mener son équipe à la victoire. Avec un état d’esprit combatif et une volonté de fer, l’attaquant de l’ASSE est prêt à relever le défi contre une équipe messine qui, sur le papier, part favorite. « On va les étudier. C’est une équipe de Ligue 1, sur le papier, ils sont favoris », a-t-il indiqué dans des déclarations relayées par Made In Saint-Etienne.

Les matchs aller et retour contre le FC Metz sont plus que de simples rencontres ; ils représentent une opportunité pour Cardona et son équipe de prouver leur valeur et de concrétiser leur rêve de montée. « Jusqu’à présent, la hiérarchie a été respectée. Le quatrième a éliminé le cinquième, le troisième a éliminé le quatrième. À nous d’inverser la donne face au FC Metz », a conclu Irvin Cardona.

L’ASSE n’a pas l’avantage du terrain face à Metz

Dans cette double confrontation capitale à un retour en Ligue 1, les Verts n’ont pas l’avantage du terrain. Le premier match se tiendra au stade Geoffroy-Guichard le 30 mai, suivi du match retour au stade Saint-Symphorien le 2 juin. Conscient de l’enjeu, les hommes d’Olivier Dall’Oglio étudient minutieusement le FC Metz pour exploiter au mieux leurs points faibles. L’objectif est clair : appliquer une stratégie qui permettra à Saint-Étienne de prendre l’avantage et de s’imposer face à une équipe de Ligue 1.