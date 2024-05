Succession de Franck Haise : Le RC Lens à fond sur Will Still

Will Still pourrait déjà reprendre du service en Ligue 1 du côté du RC Lens. Le Belgo-britannique est présenté comme le profil idéal pour succéder à Franck Haise, annoncé à l’OGC Nice.

Mercato RC Lens : Will Still, la piste prioritaire pour l’après Franck Haise

Le Racing Club de Lens se prépare à tourner la page Franck Haise. L’homme de 53 ans a décidé de quitter les Sang et Or et la direction est déjà tournée sur d’autres objectifs. Alors que le club aborde la fin d’une ère, une nouvelle aventure se prépare avec un profil très connu déjà dans l’élite du football français. Selon L’Equipe, le RC Lens a jeté son dévolu sur Will Still pour prendre la succession de Franck Haise, en partance pour l’OGC Nice.

Will Still, connu pour son approche moderne du football et sa capacité à développer des talents, semble être le profil idéal pour Lens. Malgré son envie exprimée de retourner en Angleterre, les dirigeants lensois sont convaincus de pouvoir l’attirer dans le Nord de la France. La perspective de jouer en Ligue 1 et de participer à la Ligue Europa Conférence pourrait être un argument de poids pour convaincre Still.

Premiers contacts établis avec Will Still

Le Belgo-britannique est devenu la cible prioritaire des dirigeants lensois pour incarner le projet sportif du club pour la saison à venir. Le départ de Franck Haise, qui a mené Lens à des performances remarquables en Ligue 1, laisse un vide que Still pourrait combler avec brio. Sa vision du jeu et son expérience en Ligue 1 avec Reims ont fait de lui un candidat de choix pour les Sang et Or.

D’après L’Equipe, les premiers contacts entre Will Still et le RC Lens ont été établis, et les discussions semblent avancer positivement. Bien que le club ait également sondé d’autres entraîneurs, dont Bruno Genesio, Still reste la priorité pour Lens. Avec Will Still potentiellement à la barre, Lens pourrait continuer sur sa lancée et viser encore plus haut dans le paysage du football français.