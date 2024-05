Mercato RC Lens : Franck Haise s’en va, son successeur déjà identifié

Alors que Franck Haise s’apprête à tourner la page au RC Lens, le club artésien est déjà tourné vers le futur. Une piste surprenante est identifiée pour remplacer le technicien de 53 ans.

Mercato RC Lens : Franck Haise, la fin d’une histoire

Franck Haise, l’entraîneur qui a mené le RC Lens à des sommets inattendus en Ligue 1 et en Ligue des Champions, est sur le point de relever un nouveau défi. Selon des informations de L’Equipe, il s’apprête à quitter le club artésien pour prendre les rênes de l’OGC Nice. Après des négociations, un accord a été trouvé entre le RC Lens, Nice et Franck Haise pour ce transfert. Bien que le mouvement ne soit pas encore officiellement annoncé, une annonce pourrait intervenir dans les prochaines heures.

Le montant du transfert de Haise vers l’OGC Nice est estimé à 2 millions d’euros. Ce chiffre reflète la valeur que Nice accorde à l’expertise de Haise, qui a prouvé sa capacité à transformer une équipe et à obtenir des résultats au-delà des attentes. Pour l’OGC Nice, l’arrivée de Franck Haise est vue comme une opportunité de stabiliser le club et de construire sur les fondations solides établies par ses prédécesseurs. Son départ du RC Lens marque en revanche la fin d’une ère pour les Sang et Or et le début d’un nouveau chapitre pour les Aiglons.

Le RC Lens fonce sur Zoumana Camara pour l’après Franck Haise

Le RC Lens, en quête d’un successeur à Franck Haise, a déjà établi une liste de trois noms. Parmi eux figure un ancien du défenseur officiant dans un autre grand club de Ligue 1. Selon Sacha Tavolieri, il s’agit de Zoumana Camara, actuel entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain. Il est aujourd’hui reconnu pour son travail au sein du club de la capitale, où il s’occupe des jeunes talents. Son profil semble correspondre aux attentes du RC Lens, qui apprécie son expérience et sa connaissance du football français.

Si Zoumana Camara accepte le défi proposé par le RC Lens, cela pourrait marquer le début d’un nouveau chapitre pour les Sang et Or. Avec un entraîneur ambitieux et une vision claire, le club pourrait continuer à progresser et à surprendre dans le paysage du football français. Toutefois, Sacha Tavolieri précise que rien n’est encore fait entre le club artésien et le technicien de 45 ans.