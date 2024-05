Mercato PSG : Mbappé livre la vérité sur sa prolongation en 2022

Si le divorce avec le PSG est désormais officiellement acté, Kylian Mbappé est revenu sur un épisode marquant, sa prolongation surprise en mai 2022 avec le club de la capitale.

Kylian Mbappé explique son choix de rester au PSG

Le feuilleton touche enfin à sa fin. Dans quelques jours et le Real Madrid officialisera l’arrivée de Kylian Mbappé, marquant ainsi l’épilogue d’une interminable saga. Ce transfert, attendu de longue date, met un terme à des mois de spéculations et de rebondissements, notamment l’incroyable volte-face de Mbappé au printemps 2022. Arrivé au terme de son contrat signé à son arrivée au PSG en 2017, l’ancien Monégasque s’était entendu avec le Real Madrid durant l’hiver 2022. Le champion du monde 2018 avait finalement pris toute l’Espagne à contre-pied en prolongeant son bail de deux saisons plus une en option avec Paris.

C’est lors d’un entretien avec CNN, que l’attaquant est revenu sur ce retournement de situation, vivement ressenti par le camp madrilène. « C’était plus que le PSG, c’était plus que rester au PSG, c’était une Coupe du monde au Qatar, il y avait beaucoup de choses autour de ça. C’était une décision importante, une décision difficile… mais je ne regrette rien », a-t-il expliqué en référence au Mondial qui se déroulait quelques mois plus tard au Qatar.

Une nouvelle ère pour Mbappé à Madrid

Au cours de ces deux années supplémentaires à Paris, Kylian Mbappé a marqué l’histoire du club en devenant le meilleur buteur de tous les temps. « Bien sûr, dans une carrière, il faut prendre des décisions difficiles et c’est ce que j’ai fait, mais je suis devenu le meilleur buteur de tous les temps avec le PSG. Je veux juste me souvenir des meilleures choses… Ce n’était pas une situation facile et je souhaite que personne ne vive ça », a-t-il ajouté. Cette fois, pas de volte-face pour Kylian Mbappé. Si le prodige français doit attendre jusqu’à la semaine prochaine, c’est en raison de la finale de la Ligue des champions que dispute le géant madrilène ce samedi.

Une fois les festivités potentielles passées, le club merengue annoncera en grande pompe la signature de l’attaquant tricolore. Mbappé a déjà apposé sa signature sur un contrat de cinq ans avec le Real Madrid, incluant un salaire annuel de 25 millions d’euros et une prime à la signature avoisinant les 100 millions d’euros. Ce transfert marque une nouvelle ère pour Mbappé, qui s’apprête à conquérir l’Europe avec le Real Madrid. Pour les supporters parisiens, c’est la fin d’un chapitre mémorable, mais pour le football mondial, c’est le début d’une nouvelle aventure fascinante pour l’un des meilleurs joueurs de sa génération.