Mercato-Choc : Erling Haaland le gros coup du PSG pour oublier Kylian Mbappé ?

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG prépare un mercato estival de folie pour remplacer sa star française. La rumeur Erling Haaland est ainsi relancée ces dernières heures.

Erling Haaland est à Paris avec son agent

Après deux saisons de feu en Premier League, Erling Haaland va-t-il quitter les rangs de Manchester City pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain lors du mercato estival qui s’annonce à grands pas ? En effet, selon les informations relayées sur les réseaux sociaux par le journaliste Romain Collet-Gaudin, l’attaquant de 23 ans séjourne en ce moment à Paris pour deux jours.

L’international norvégien n’est pas seul dans la capitale française puisqu’il est accompagné de son agente Rafaela Pimenta, ce qui a enflammé la toile avec un possible transfert du buteur de 23 ans au PSG. « Erling Haaland est arrivé à Paris ce soir et séjournera 2 nuits dans un palace de la capitale. Le joueur de Manchester City est notamment accompagné de son agente Rafaela Pimenta », écrit le journaliste d’Eurosport et Canal+.

Et Karl Olive, député des Yvelines et ancien maire de Poissy (2014-2022), a appuyé l’idée d’une arrivée d’Erling Haaland au Paris SG par un tweet. Mais pour avoir l’ancien phénomène du Borussia Dortmund, Nasser Al-Khelaïfi mettre la main à la poche.

Le PSG prêt à dépenser 250M€ pour Erling Haaland ?

Auteur de 38 buts et 6 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues, Erling Haaland ne laisse personne indifférent. Surtout pas le Paris Saint-Germain qui ne comptera pas Kylian Mbappé dans son effectif la saison prochaine. Cependant, un transfert du numéro 9 des Citizens a un coût. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Haaland dispose d’une clause libératoire fixée à 250 millions d’euros, un montant qui diminue d’année en année.

Avec l’énorme bénéfice réalisé sur le départ de Mbappé, le gros chèque encaissé en Ligue des Champions et les 116,5 millions d’euros attendus dans le cadre de l’accord entre la LFP et le fonds d’investissement CVC, le Paris Saint-Germain aura largement de quoi financer le transfert d’Erling Haland pour compenser le départ du capitaine de l’équipe de France.