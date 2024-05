Droits TV : Vincent Labrune rêve grand pour les clubs français

Les prochains jours seront décisifs. Le président de la LFP, Vincent Labrune va devoir trouver un diffuseur du championnat français pour la saison prochaine. Avec aucun accord trouvé entre les diffuseurs et la LFP, une solution pourrait être envisagée.

Canal + ne veut pas faire de cadeaux et freine Bein Sports

Alors que Vincent Labrune voulait vendre les droits TV pour 700 millions d’euros, ce dernier devrait revoir le prix des droits et pourrait les baisser à 500 millions d’euros, selon Le Parisien. Une nouvelle qui pourrait faire énormément de mal au football français quand on voit la différence des droits TV entre celle de la Ligue 1 et des quatre autres championnats.

Bein Sports était prêt à acquérir les droits, mais à condition que Canal+ prenne aussi quelques matchs. Proposition refusée par Canal+ qui préfère ne pas acheter ces droits en raison des précédents accords qu’a obtenus la LFP avec Amazon et Médiapro. En ayant été mis de côté ces dernières années, Maxime Saada, patron de la chaine, a décidé de ne plus entrer dans les négociations.

🚨💣 BREAKING ! BeIN Sports EST REFROIDI concernant les droits TV ! 🥶📺



La chaîne Qatari ne souhaite pas acheter tous les droits de la Ligue 1 et Canal+ ne souhaite pas intégrer les discussions. ❌️



La LFP pourrait alors créer une nouvelle chaîne 100% Ligue 1 avec Bouygues,… pic.twitter.com/VbGuQ99Wk7 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 30, 2024

Cette situation n’a pas du tout arrangé les négociations avec Bein Sports, qui ne veut pas de l’intégralité des diffusions. L’objectif n’a jamais été pour la chaine qatarienne de prendre 100% des matchs. Face à des négociations au point mort, Labrune envisage de créer une chaine qui diffusera tous les matchs, sans passer par un diffuseur.

Labrune veut une chaine 100% Ligue 1

Alors que nous sommes à quelques mois du début de la saison 2024-2025, encore aucun diffuseur n’a obtenu les droits. Alors que Labrune pourrait baisser le prix des droits pour 500 millions d’euros, la situation pourrait être catastrophique. Il n’empêche que ce ne serait pas la situation la plus embêtante.

Si les négociations n’avancent pas, Labrune pourrait envisager de créer une chaine qui se consacrerait uniquement aux matchs de la Ligue 1. Selon L’Équipe ou encore Le Parisien, cette toute nouvelle chaine serait diffusable chez tous les opérateurs, que ce soit SFR, Orange ou même Free. Au final, la situation reste très compliquée et éloignée de ce qu’espérait Labrune quand il voulait vendre les droits TV pour 700 millions d’euros.