Stade Rennais : Avant le mercato, le retour des joueurs prêtés

Le Stade Rennais doit préparer le retour de ses nombreux joueurs partis en prêt cette saison, et décider de leur avenir.

Stade Rennais : Mathis Abline, le cas particulier

Grand club formateur, le Stade Rennais a une nouvelle fois envoyé plusieurs joueurs en prêt cette saison. Le club breton doit désormais préparer leur retour, et surtout décider de leur avenir. La plus grande réussite parmi les joueurs prêtés cette saison est certainement Mathis Abline.

Le joueur de 21 ans a inscrit 5 buts en Ligue 1 cette saison, au point que le FC Nantes lève son option d’achat, à hauteur de 6 millions d’achat. Le Stade Rennais a ensuite tout de suite fait jouer sa clause de rachat prioritaire (2 millions d’euros). Des rumeurs indiquent toutefois que le SRFC espère tout de même le vendre plus cher à un autre club.

Les autres joueurs moins en réussite

Pour les autres joueurs, la saison a été moins facile. Le gardien turc Dogan Alemdar a vécu une rélégation en National avec l’ESTAC, et ne devrait pas avoir un grand rôle à jouer avec le SRFC la saison prochaine. De son côté, l’autre gardien Alfred Gomis n’a disputé qu’un seul match de Coupe de France avec Lorient, pour une élimination. A un an de la fin de son contrat, Rennes essayera certainement de lui trouver une porte de sortie.

Deux jeunes joueurs ont aussi été cédés l’été dernier. Alan Do Marcolino n’a pas eu un prêt très concluant à QRM, où il a dû se contenter d’un rôle de remplaçant, et parfois même de la réserve. Jérémy Jacquet, prêté à Clermont n’a lui connu que deux titularisations et revient sans avoir accumulé une énorme expérience.

Reste le cas Lorenz Assignon. Burnley ne devrait pas lever son option d’achat cet été, suite à la relégation du club en Championship. Des rumeurs récentes envoyaient le latéral droit formé au club du côté de Galatasaray.