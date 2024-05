Le Stade Rennais officialise son changement stratégique !

Le Stade Rennais FC vient d’engager un changement majeur en profondeur dans sa gouvernance. Jacques Delanoë, après douze ans au SRFC, dont sept en tant que Président, quitte le Conseil d’Administration du club Rennais. Son successeur est Alban Gréget, une figure clé déjà bien intégrée au sein de l’équipe dirigeante.

Jacques Delanoë Passe le Flambeau à Alban Gréget au Stade Rennais

Durant la présidence du Conseil d’Administration du SRFC de Jacques Delanoë, le club a réalisé des avancées notables sur le plan sportif. La mémorable victoire en Coupe de France en 2019 et six années consécutives de participation aux compétitions européennes, y compris une participation historique à la Champions League en 2020, illustrent ces progrès. Ces succès ont renforcé l’attachement des supporters à leur club, atteignant aujourd’hui plus de 600 000 spectateurs par saison au Roazhon Park.

En plus de ces exploits sportifs, Jacques Delanoë a également œuvré pour renforcer l’identité et le patrimoine du club de l’Ille-et-Vilaine. Il est à l’origine de la création de la Galerie des Légendes qui attire plus de 10 000 visiteurs par an, et de l’installation de la statue de Jean Prouff, une figure emblématique veillant sur le stade.

Pour poursuivre cet élan, Jacques Delanoë prendra prochainement la présidence du futur fonds de dotation du SRFC, une mission qui promet de nouveaux développements de la marque du club.

SRFC : Changement de Cap avec Alban Gréget et de nouveaux membres au conseil

Alban Gréget, actuel Directeur Général Adjoint d’Artémis et administrateur du Stade Rennais FC depuis 2018, prend donc les rênes du Conseil d’Administration. Ce changement s’accompagne de l’arrivée de trois nouveaux membres : Olivier Cloarec, Directeur Général du SRFC, ainsi que Louis Roger-Boutbien et Pierre Tronson, petits-fils de François Pinault, ce dernier étant nommé en tant que censeur.

François-Henri Pinault, propriétaire du club, a exprimé sa gratitude envers Jacques Delanoë pour son rôle essentiel :

« Jacques a été un précieux relai pour moi et un important appui pour les dirigeants du club ces dernières années. Ce passage de témoin s’opère dans un cycle de progression et d’investissements pour favoriser le développement du Stade Rennais FC et le rayonnement de notre région. » François-Henri Pinault sur le site du Stade Rennais FC.

Jacques Delanoë, dans son discours d’adieu, a remercié la famille Pinault pour leur confiance : « Ce fut un honneur d’être à leurs côtés pendant toutes ces années. Le club dispose de tous les atouts pour embrasser avec confiance son avenir. »

Avec ces changements stratégiques, le SRFC s’inscrit résolument dans une dynamique de croissance et d’innovation qui ouvre le chemin d’une montée du club en ambitions.