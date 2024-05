Les cibles du Havre AC pour remplacer Luka Elsner au mercato !

Alors que le départ de Luka Elsner du Havre AC est de plus en plus probable, les dirigeants havrais doivent s’activer pour le mercato et trouver un autre entraîneur. Pour le moment, plusieurs noms sont liés au club et pourraient être sur le banc la saison prochaine.

Le Havre veut faire au plus vite

Après une fin de saison compliquée, mais qui a assuré son maintien en Ligue 1, Le Havre prépare déjà la prochaine saison dans le championnat français. Luka Elsner ne devrait plus être en Normandie la saison prochaine et a exprimé son intention de partir. Selon le média Foot Mercato, l’ancien défenseur a d’ailleurs décidé où est-ce qu’il irait.

Un accord pour le départ de Luka Elsner du Havre est sur le point d’être conclu avec le Stade de Reims. L’entraîneur Havrais voudrait tout de même rester en France et s’y développer. Toujours selon le média Foot Mercato, il est probable que le dossier soit finalisé dans la semaine. Le Havre devrait donc se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour mener à bien son objectif de maintien en Ligue 1.

Plusieurs noms figurent déjà pour remplacer Luka Elsner à l’issue du mercato estival en approche. En voulant finaliser les négociations rapidement pour ce qui est de Luka Elsner, les dirigeants du Havre veulent essayer d’avoir un entraineur rapidement pour que ce dernier travaille sur les joueurs à recruter pour le mercato.

Des pistes plus probables que d’autres

Plusieurs noms figurent sur la liste restreinte des Normands pour le poste d’entraîneur. Didier Digard, Zoumana Camara, Stéphane Dumont intéresseraient la direction du HAC. Didier Digard, qui est passé par le club, pourrait être la piste la plus probable. Dans son passé de joueur, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice avait travaillé avec Mathieu Bodmer, l’actuel directeur sportif du HAC.

Didier Digard est dans la short-list du HAC pour succéder à Luka Elsner, sur le départ.



Il y retrouverait notamment Mathieu Bodmer.



(@lequipe) pic.twitter.com/WtYKTdGFol — Fabio Nissa Europa 🇪🇺 (@NissaEbasta) May 29, 2024

Alors qu’il est sur le départ du côté de Nice, Didier Digard vient d’obtenir son diplôme pour entraîner sans problème. Son approche axée sur les jeunes et la formation plaît particulièrement aux dirigeants du Havre qui pourraient réaliser une offre dès que les négociations avec Elsner seront abouties.

Pour ce qui est des autres pistes, que ce soit pour Zoumana Camara ou encore Stéphane Dumont, Le Havre pourrait être intéressé par le profil de ces deux entraineurs, mais préfèrerait celui de Didier Digard de par sa connaissance du club et de sa connaissance, même si elle est mince, du championnat français.