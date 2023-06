Toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur pour succéder à Didier Digard, la direction de l’OGC Nice explore une piste inattendue en Italie.

Mercato OGC Nice : Francesco Farioli pour succéder à Didier Digard

Propulsé à la tête de l’OGC Nice en janvier dernier, Didier Digard avait réussi à relancer l’équipe niçoise avant de connaître une période décevante en fin de saison. Le club azuréen a terminé la saison à la 9e place de Ligue 1 et ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. Ce manque de résultats coutera très cher à Didier Digard qui ne sera plus l’entraîneur de l’équipe A la saison prochaine.

D’ailleurs, la direction de l’OGC Nice travaille sur sa succession. Plusieurs pistes sont déjà explorées en interne pour le remplacer et l’une d’entre elles mène en Italie. En effet, selon les informations rapportées par TuttoMercatoWeb, les dirigeants niçois ont récemment sondé Francesco Farioli, entraîneur italien, actuellement libre de tout de contrat depuis son départ d'Alanyaspor.

Son style de jeu attractif, son profil et sa situation contractuelle en font une cible de choix pour le Gym. La décision d'approcher Francesco Farioli témoigne de la volonté de l'OGC Nice de trouver au plus vite un nouvel entraîneur afin de planifier son mercato et la saison à venir dans de meilleures conditions. Cependant, il convient de noter que cette approche ne garantit pas nécessairement que Francesco Farioli sera le prochain entraîneur de l'OGC Nice. Les discussions sont en cours et d'autres candidats peuvent également occuper ce poste.

D'autres pistes explorées par l’OGC Nice

Il faut dire que la recherche d'un nouvel entraîneur est un processus crucial pour tout club de football, car le choix de l'entraîneur aura un impact significatif sur l'équipe et les objectifs futurs. Les dirigeants de l'OGC Nice prennent donc le temps d'évaluer différentes options avant de prendre une décision finale. En plus de Francesco Farioli, courtisé par la Sampdoria, le club présidé par Jean-Pierre Rivère étudie d’autres pistes.

Ces derniers temps, les noms de Marcelo Gallardo, Karel Geraerts et Régis Le Bris circulent avec insistance à Nice. L’entraîneur du FC Lorient serait même la cible prioritaire des dirigeants niçois. Sauf que pour l’heure, rien n’est acté dans ce dossier. Les Merlus n’ont pas l’intention de céder leur coach à un concurrent direct. Raison pour laquelle l’OGC Nice se tourne vers d’autres cibles.