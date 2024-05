Mercato Le Havre : Départs de Bodmer et Elsner, Roussier dit Non

Le Havre restera en Ligue 1 Quel que soit le résultat du match contre l’OM. Le président Jean-Michel Roussier a bien l’intention de poursuivre avec Mathieu Bodmer et Luka Elsner, son directeur sportif et son entraîneur.

Mercato Le Havre : Jean-Michel Roussier ferme pour Bodmer et Elsner

La saison prochaine, Luka Elsner sera de nouveau sur le banc du Havre. Le club est parvenu à se maintenir dans l’élite du football français grâce au total de points (32) glanés le long de cette saison. Jean-Michel Roussier, le président du club, compte sur son coach pour diriger l’équipe la saison prochaine et l’a clairement fait savoir malgré l’intérêt des dirigeants de clubs qui lui gravitent autour.

Il a rappelé que Luka Elsner a « a encore deux ans de contrat » à honorer avec Le Havre. Le fait qu’il soit courtisé par d’autres clubs n’est pas un problème pour lui car il le savait déjà ciblé la saison dernière aussi. Donc « Oui, il sera avec nous la saison prochaine, je n’ai pas beaucoup de doute là-dessus », a-t-il assuré en ce qui concerne le technicien franco-slovène de 41 ans.

Mathieu Bodmer, l’autre artisan de la montée et du maintien du Havre en Ligue 1 est aussi sur les tablettes de plusieurs clubs. Là aussi, Roussier n’a pas beaucoup de doute sur la présence de son dirigeant à ses côté la saison prochaine. Il a déclaré « J’ai zéro doute là-dessus. On s’est mis d’accord avec Mathieu », qui, annonce-t-il, va prolonger son bail au club. « Sa prolongation est de trois ans. Ce n’est pas rien. »

L’actualité mercato au Havre va donc se centrer sur les joueurs et non les dirigeants, si on en croit son président Jean-Michel Roussier.