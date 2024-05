Mercato : Le RC Lens tient son nouvel entraineur, sa signature est imminente

Le RC Lens tient le successeur de Franck Haise. Un accord est trouvé. Son arrivée en Artois est presque bouclée.

Accord trouvé entre Will Still et le RC Lens

Inscrit en tête sur la liste des dirigeants du RC Lens, Will Still (31 ans) sera bel et bien le nouvel entraineur du club nordiste, sauf revirement imprévu. Malgré les offensives de Sunderland AFC et West Bromwich Albion, l’ex-entraineur du Stade de Reims va rejoindre le Racing Club de Lens, selon Foot Mercato. Le média spécialisé confirme l’arrivée imminente de ce dernier à la Gaillette. Selon les informations de la source, les négociations sont « quasiment bouclées » entre la formation artésienne et Will Still.

Will Still a fait ses preuves à Reims

Le technicien belge arrive au RC Lens pour prendre la place de Franck Haise (53 ans) qui est tout proche de rejoindre l’OGC Nice. Will Still est libre de tout contrat, après deux exercices plus ou moins réussis sur le banc de touche du Stade de Reims. Cette saison, le club champenois a fini à la 9e place. Il a fait mieux que la saison d’avant, à l’issue de laquelle son équipe avait fini 11e. Son bilan avec le SDR est de 25 victoires, 17 nuls et 22 défaites, en 64 matchs dirigés.