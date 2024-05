Mercato : Un adjoint de Mourinho à la place de Will Still à Reims ?

A la recherche d’un nouvel entraîneur pour compenser le départ de Will Still, le Stade de Reims viserait un adjoint de José Mourinho. La concurrence est rude.

Sacramento, le génie dans l’ombre de Mourinho

La valse des entraîneurs en Ligue 1 ne fait que commencer, et le nom de João Sacramento, ancien adjoint de José Mourinho, résonne fort parmi les clubs en quête de renouveau. Actuellement adjoint de Christophe Galtier au Qatar, le natif de Barcelos a une riche expérience en tant qu’adjoint de grands noms comme le Special one et Marcelo Bielsa. Selon Foot Mercato, certains clubs de l’élite française seraient intéressés par ses services, avec le Stade de Reims en tête de liste après s’être récemment séparé de Will Still.

Le club champenois n’est pas le seul à avoir des vues sur le technicien portugais. Deux autres clubs de Ligue 1, dont les noms restent inconnus, seraient également en contact avec lui. Connu pour ses compétences tactiques exceptionnelles, il a été décrit comme un « génie tactique » capable d’analyser minutieusement les adversaires pour trouver des failles. Cette réputation lui a valu la confiance de nombreux entraîneurs de renom. Un parcours qui attire l’œil de nombreux clubs de ligue 1.

Un avenir prometteur en Ligue 1 ?

Le profil polyglotte de Joao Sacramento et son expertise tactique font de lui une option séduisante pour les clubs cherchant à se renforcer sur le plan stratégique. À 35 ans, le technicien est prêt à prendre les rênes d’une équipe en tant qu’entraîneur principal. Son ambition est claire : il souhaite mettre en œuvre ses propres idées et philosophies de jeu, inspirées par ses mentors, mais adaptées à sa vision unique.

Le téléphone du portugais risque de sonner dans les prochaines semaines, avec des clubs français désireux de profiter de ses talents. Son objectif est d’accepter la proposition la plus attractive et de bâtir un projet solide, marquant ainsi le début de sa carrière en tant qu’entraîneur principal.

Le championnat français pourrait bien être le théâtre de son premier grand défi, offrant une nouvelle dynamique à une équipe prête à embrasser ses méthodes innovantes. Le libérer de son contrat actuel ne serait pas difficile pour les clubs français puisque le principal intéressé sera libéré en cas d’offre ferme.