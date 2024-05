Mercato : Arthur Theate du SRFC à Naples ou l’Arabie Saoudite ?

Arthur Theate, pilier défensif du Stade Rennais avec 82 matchs, pourrait faire ses adieux cet été. Le défenseur belge du SRFC suscite l’intérêt de trois grands en Europe et en Arabie Saoudite.

Naples et Stuttgart veulent Arthur Theate pour ce mercato

Arrivé au Stade Rennais en 2022, Arthur Theate pourrait quitter la Bretagne cet été. Au cours de son passage, le défenseur de 24 ans a démontré sa valeur sur le terrain. Avec 82 matchs disputés sous les couleurs rennaises toutes compétitions comprises, il a inscrit huit buts et délivré une passe décisive. La saison 2023-2024, l’international joueur belge a joué 28 matchs en Ligue 1 avec le SRFC, inscrit deux buts et a également participé à huit rencontres européennes. Des performances solides et une constance qui ont attiré l’attention de nombreux clubs.

Parmi les clubs intéressés, Naples et Stuttgart se sont déjà positionnés pour un transfert lors de ce mercato estival, toujours selon L’Equipe. Le profil de Theate, combinant solidité défensive et capacité à marquer, fait de lui une cible de premier choix pour des équipes de haut niveau. Naples, cherchant à renforcer sa défense, et Stuttgart, souhaitant ajouter de la profondeur à son effectif, voient en lui une opportunité précieuse. Outre les clubs européens, Al Qadsiah en Arabie Saoudite a aussi manifesté son intérêt pour le joueur du SRFC. Le marché saoudien, en pleine expansion, le club le voit comme un joueur capable de renforcer ses ambitions sportives.

SRFC : Le Stade Rennais en réflexion

La concurrence entre ces différents clubs pourrait bien faire monter les enchères, rendant le transfert d’autant plus bénéfique pour Rennes. Actuellement, une réflexion commune sur l’avenir du stoppeur est en cours entre le joueur et le club. Recruté pour une somme avoisinant les 20 millions d’euros, le transfert du défenseur ne devrait pas se faire pour un montant inférieur. Malgré les nombreuses sollicitations, Theate et Rennes évaluent les meilleures options pour leur avenir respectif.

La direction du club est bien consciente de la valeur montante de leur joueur et ne le laissera partir qu’à un prix juste. Le défenseur belge, avec 15 sélections nationales à son actif, reste une pièce maîtresse pour Rennes, mais les offres alléchantes pourraient changer la donne. Qu’il reste en Bretagne où qu’il parte vers de nouveaux horizons, Theate continuera de faire parler de lui sur la scène footballistique. Les semaines à venir seront décisives pour l’avenir de ce talent prometteur.