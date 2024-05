Mercato Bordeaux : Chamakh veut devenir entraîneur des Girondins

Alors que les Girondins de Bordeaux réalisent une saison moyenne, Marouane Chamakh s’est exprimé sur son avenir et ses ambitions avec le club dans lequel il a joué. L’ex attaquant d’Arsenal s’est également confié sur les raisons de son absence sur Internet.

Bordeaux en difficulté en Ligue 2

En ayant fini à la douzième place du championnat de Ligue 2, les Bordelais ont vite compris que cette saison n’allait provoquer aucune émotion, si ce n’est peut-être de l’inquiétude pour l’avenir du club. Avec des supporters qui se plaignent de l’attitude de certains joueurs et des résultats qui ne sont pas positifs, la saison prochaine de Bordeaux risque d’être compliquée.

Avec les rumeurs d’un possible rachat du club, Gérard Lopez préfère ne pas accepter l’offre et veut faire en sorte que les Girondins puissent monter avec lui aux commandes. Face à cette situation, plusieurs entraîneurs se sont occupés du club, mais ont été à chaque fois virés par le Président.

L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Marouane Chamakh, veut aussi relever le défi de devenir entraineur de Bordeaux et démontrer de quoi il est capable. Une situation qui pourrait permettre aux dirigeants de Bordeaux de se projeter à l’avenir sur qui sera le coach.

Marouane Chamakh ouvre la porte à un retour en France

Alors qu’il vit actuellement au Maroc, Marouane Chamakh travaille pour avoir les diplômes d’entraineur au sein de la Fédération marocaine de football. L’international marocain s’est exprimé au micro de Téléfoot et préfère attendre encore un peu pour pouvoir prétendre le club qui l’a formé dans sa jeunesse.

"Je suis prêt… Si c'est en France, ça ne serait que Bordeaux."



Marouane Chamakh dévoile son envie d'entraîner son club de coeur, les Girondins de Bordeaux. pic.twitter.com/Tj4ol6LCdS — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 30, 2024

« J’ai commencé mon diplôme, il y a, à peu près, trois ans. C’est quelque chose qui me plaît, qui m’intéresse, et surtout, je suis motivé pour ça. Je suis prêt. Donc, je vais essayer de faire les choses dans les normes : passer mes diplômes et puis en attendant une bonne proposition inchAllah. Je ne le cache pas, en France, ça ne serait que Bordeaux. Je suis natif d’à côté, je me sens à l’aise là-bas. Et Bordeaux, forcément parce que c’est mon club préféré. Sinon, avec la fédération marocaine bien sur« .

Le joueur s’est également exprimé sur les différentes raisons de son absence des réseaux sociaux et préfère rester en famille. » Je suis comme ça, je suis très famille, je me focalise sur ça parce que chaque seconde compte. Je pense tout le temps au petit frère que j’ai perdu, et c’est ce qui m’a donné cette force, ce caractère aussi de voir les choses différemment d’autres personnes. J’en ai fait ma priorité. »