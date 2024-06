Al-Khelaïfi à l’heure des regrets, une grosse erreur est révélée au PSG

Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi se quittent au PSG en de mauvais termes. C’est la conséquence de tensions à répétition entre les deux hommes depuis le départ manqué du Bondynois en 2022.

PSG : Mbappé – Al Khelaïfi, une séparation hors du commun

L’histoire entre Kylian Mbappé, l’attaquant star du PSG, et Nasser Al-Khelaïfi, le président du club, a pris une tournure inattendue. Ce qui était autrefois une relation de respect mutuel et de succès partagés s’est transformé en un conflit ouvert et public. Des signes de tension étaient déjà perceptibles lorsque Mbappé a omis de remercier Al-Khelaïfi dans la vidéo annonçant son départ du PSG. Cette omission a été perçue comme un affront par Al-Khelaïfi, qui avait offert à Mbappé un contrat très lucratif en 2022.

La situation a dégénéré en un clash public, avec des échanges houleux rapportés par les médias. Les discussions entre les deux hommes ont été décrites comme violentes, avec Le Parisien rapportant que « les murs ont tremblé » lors de leur confrontation. Au-delà des tensions personnelles, il y a des implications financières significatives. Des rapports de L’Equipe suggèrent que plus de 80 millions d’euros pourraient être en jeu suite à cette séparation brutale, avec des primes et des salaires non versés.

La fin de l’ère des superstars pour Al-Khelaïfi

Le club de la capitale n’a pas hésité à débourser des sommes colossales pour recruter des joueurs vedettes. Cependant, ils admettent désormais que cette approche était une erreur. Dans un récent épisode de The Transfers Podcast, le journaliste Duncan Castles note que les membres du PSG pensent que la poursuite que la poursuite de de quelques joueurs vedettes vieillissants était une erreur.

« Lors de discussions avec des employés du PSG, ils pensent qu’ils ont commis une erreur en gardant Neymar et en prolongeant son contrat », a déclaré Castles. « Ils pensent qu’ils ont commis une erreur avec Messi, avec Sergio Ramos et en construisant l’équipe autour de ces superstars aux salaires élevés ».

Cette erreur qui rattrape le PSG dans le dossier Mbappé

Le PSG va dans une autre direction, et le départ de Mbappé marque la fin de l’ère des superstars. Alors que le Bondynois était sur le point de quitter Paris en 2022, le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi a dû déployer les grands moyens financiers pour l’empêcher de quitter la capitale. Des années après, ils pensent désormais que prolonger le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 jusqu’en 2022 était une erreur.

« Aussi, l’opération de 200 millions d’euros par an pour garder Mbappé au PSG pour l’empêcher d’aller au Real Madrid, qui s’est retournée contre eux et pour laquelle ils continuent de payer à ce jour », a ajouté Duncan Castles. C’est un mélange d’émotions, car cet été marque la séparation des chemins des deux parties. Pour le PSG, cela marque l’aube d’une nouvelle ère où, du moins pour le moment, l’absence d’une superstar hors du commun est perceptible, changeant le paysage auquel les fans se sont habitués.