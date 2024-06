Des changements en vue dans l’équipe de l’ASSE à Metz ? la compo

Olivier Dall’Oglio va-t-il remanier la compo de l’ASSE lors du match décisif des barrages, dimanche ? Peu probable.

Les consignes du coach de l’ASSE pour résister au FC Metz

À l’ASSE comme au FC Metz, c’est la concentration maximale, avant le match décisif pour la montée des Verts ou le maintien des Grenats en Ligue 1. Le rendez-vous a lieu au stade Saint-Symphorien, dimanche (17 h). Olivier Dall’Oglio espère « un match plein » de la part de son équipe. Il s’attend surtout à « une grosse entame de match ». L’AS Saint-Etienne a certes pris une option au match aller (2-1), mais l’entraineur des Stéphanois veut « considérer qu’elle n’a pas ce but d’avance ». Pour ce faire, il a demandé à ses joueurs de disputer « ce match avec cet état d’esprit ».

Face à une équipe du FC Metz, contrainte de tout donner pour s’imposer, l’ASSE devra être au top physiquement et mentalement pour résister. Surtout que les Grenats bénéficieront du soutien de leurs milliers de supporters. Olivier Dall’Oglio en est conscient. Et ses consignes vont dans ce sens. « On va devoir élever notre niveau de concentration, notre degré d’attention aussi. On aborde ce match avec beaucoup d’application, de détermination. On doit le jouer à fond », a-t-il recommandé.

ASSE : Vers la même équipe du match aller

Mais quelle équipe l’ASSE va-t-elle aligner d’entrée de jeu, pour espérer réussir son coup à Metz ? Très probablement, la même équipe que celle qui a remporté le match aller. Malgré son léger souci physique, Aïmen Moueffek devrait tenir sa place. Idem pour le gardien de but Gautier Larsonneur qui traîne une douleur aux quadriceps. Les deux buteurs stéphnaois : Irvin Cardona et Ibrahim Sissoko seront encore alignés ensemble, pour fixer les défenseurs messins.

La compo probable de l’ASSE contre le FC Metz :

Gardiens de but : G. Larsonneur

Défenseurs : Y. Maçon, D. Batubinsika, M. Nadé, L. Pétrot

Milieux de terrain : F. Tardieu, A. Moueffek, D. Chambost

Attaquants : I. Cardona, I. Sissoko, M. Cafaro