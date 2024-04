Mercato ASSE : Aïmen Moueffek lâche une bombe sur son avenir !

Héros du succès de l’ASSE à Geoffroy-Guichard face au SM Caen (1-0), samedi après-midi, le milieu de terrain Aïmen Moueffek a fait une annonce fracassante sur son avenir avec les Verts.

Aïmen Moueffek se réjouit pour la bonne semaine de Saint-Étienne

Face au SM Caen à Geoffroy-Guichard, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont fait le job. Grâce à un but d’Aïmen Moueffek, l’AS Saint-Étienne a réussi à s’imposer (1-0) et repasse désormais à la deuxième place de Ligue 2 devant Angers SCO, battu par le Paris FC (3-1).

Buteur du gauche sur une magnifique remise d’Irvin Cardona, l’international espoir marocain a été élu homme du match par BeIN Sports, avec notamment une belle prestation. À la fin de la rencontre, Moueffek a livré ses impressions au micro de Margot Dumont.

« Homme du match ? Franchement, le plus important reste la victoire. Ce sont des matches très importants. L’important, c’est d’avancer, de monter et de finir dans les deux premiers. Le but ? Le coach souhaite qu’on soit libre au milieu de terrain, on se projette plus facilement.

Je vois la passe sur le côté gauche, je sens Irvin (Cardona), je sens qu’il va me la passer. Je la reprends comme elle vient, d’où elle vient. C’était une semaine très, très importante. On a fait le job, on a tout gagné, on ne peut pas faire mieux », a déclaré le numéro 29 de Saint-Étienne. Libre le 30 juin prochain, le natif de Vienne s’est également prononcé sur son avenir.

Aïmen Moueffek : « Je veux jouer en Ligue 1 avec l’ASSE »

Formé à l’AS Saint-Étienne depuis juillet 2018, Aïmen Moueffek clame son amour pour le maillot stéphanois. À quelques semaines de la fin de son engagement, le milieu central de 23 ans est déterminé à rester et à évoluer en Ligue 1 avec les Verts.

« Mon avenir ? Voyez le stade, on n’est qu’en Ligue 2. Un joueur, encore plus quand il est formé ici, souhaite jouer en Ligue 1. Tout le monde sait que je veux rester, on va voir comment ça va se passer », a lancé le jeune stéphanois. Reste maintenant à savoir comment Loïc Perrin les dirigeants stéphanois vont accueillir ce message.