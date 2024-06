Mercato : Le RC Lens prépare un joli coup à 5M€

Le RC Lens vit déjà un mercato très agité avec le départ de Franck Haise. En attendant une éventuelle arrivée de Will Still, le club négocie un transfert à 5 millions d’euros.

Mercato : Oscar Cortes ne reviendra pas au RC Lens

Avec le départ de Franck Haise et l’arrivée probable de Will Still, le RC Lens s’attend forcément à opérer des changements dans son effectif. Ce changement d’ère pourrait conduire à un changement de système avec des choix précis sur les profils des joueurs à recruter sur ce mercato.

Si la signature d’un ailier serait parmi les priorités, Oscar Cortes, le seul vrai ailier de l’effectif du club lensois, ne devrait pas revenir de son prêt. Oscar Cortés est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2028. Après avoir été prêté aux Rangers, il a fait des débuts encourageants avant de se blesser en février lors d’un match contre Kilmarnock.

Malgré sa blessure, les Rangers sont satisfaits de ses performances et envisagent de le garder. L’entraîneur Philippe Clement a confirmé l’intérêt du club pour conserver Cortés, évoquant la possibilité d’un nouveau prêt ou d’un transfert définitif, selon The Scottish Sun.

Le RC Lens prêt à négocier pour 5 millions d’euros

La presse écossaise rapporte que l’option d’achat pour Oscar Cortés a été fixée à près de 5 millions d’euros, soit pratiquement à environ 4,7 millions d’euros. Cependant, les Rangers et le RC Lens sont en discussion pour finaliser le montant du transfert.

Les discussions entre les deux clubs sont en cours, et il semble que les Rangers soient prêts à investir pour garder Cortés dans leur effectif, malgré le coût élevé du transfert par rapport à sa valeur marchande actuelle, qui est de 3,5 millions d’euros.