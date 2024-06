RC Lens : Franck Haise, nouvel entraîneur de l’OGC Nice !

C’est désormais quasi-officiel : Franck Haise sera le nouvel entraîneur de l’OGC Nice. Le futur ex-technicien du RC Lens succèdera donc bien à Francesco Farioli, parti à l’Ajax Amsterdam. Le coach Lensois vient apporter son expertise au projet INEOS qui tardait à atteindre sur le plan des résultats le niveau auquel il est attendu.

Mercato : Franck Haise quitte le RC Lens pour l’OGC Nice

Le départ de Franck Haise de Lens sone comme la fin d’une ère pour les Sang et Or qu’il a ramené de la Ligue 2 pour l’élite où il a affiché d’excellents résultats ces dernières années. En quatre ans et demi à la tête du RC Lens, Franck Haise a mené le club à des sommets, par exemple en obtenant une inoubliable deuxième place au classement de Ligue 1 la saison passée et en assurant une qualification pour la Ligue des champions. Sa philosophie de jeu très offensive et sa capacité à amplifier les performances de son équipe ont fait de lui l’un des entraîneurs de France.

Pour concrétiser cette arrivée, l’OGC Nice a dû s’entendre avec le Racing Cub de Lens sur une indemnité de transfert estimée à environ 2 millions d’euros, selon RMC Sport. Cette somme permet aux aiglons de s’assurer les services de l’entraîneur de 53 ans, qui avait encore trois ans de contrat à honorer avec le RC Lens. La signature de Haise passe comme la preuve d’une ambition des Aiglons, cherchant à retrouver le haut du tableau après une saison mitigée qui s’est cependant soldée par une excellente 5ᵉ place au classement de Ligue 1 et qui assure au club de participer à l’Euro la saison prochaine.

Le projet niçois sous avec INEOS prend là une nouvelle dimension avec l’arrivée de Franck Haise. Le club azuréen espère que l’expérience du natif de Mont-Saint-Aignan (France) lui permettra de franchir un palier supplémentaire, avec des objectifs clairs de qualification à la Ligue des champions et au gain de titres nationaux.

RC Lens : Franck Haise part pour Nice, les détails de l’accord

En parallèle de cette arrivée, l’OGC Nice continue de structurer son organigramme. Le poste de directeur sportif, déserté par Florent Ghisolfi (AS Roma), pourrait être attribué à Florian Maurice. Le directeur sportif du Stade Rennais FC est fortement pressenti pour rejoindre les aiglons. Avec ces différents mouvements à l’approche du mercato estival, les aiglons façonnent leur montée en puissance sur le long terme.

Avec Franck Haise à la barre, l’OGC Nice affine son ambition de lutter dès la saison prochaine contre le PSG, l’As Monaco, Lyon et l’OM pour le titre de champion de Ligue 1. Les supporters niçois attendent désormais l’officialisation qui ne devrait plus tarder de l’arrivée du technicien des Sang et Or.