Mercato OM : La vérité sur le gros coup Anthony Martial

En fin de contrat à Manchester United, Anthony Martial est annoncé sur les tablettes de l’OM pour ce mercato estival. Mais Pablo Longoria aurait finalement d’autres priorités.

Anthony Martial prêt à revenir en Ligue 1 ?

Après neuf années passées sous les couleurs de Manchester United, Anthony Martial s’apprête à quitter définitivement Old Trafford. En fin de contrat le 30 juin, l’attaquant de 28 ans a annoncé qu’il quittera les Red Devils, n’ayant reçu aucune proposition de prolongation. Et selon les informations du tabloïd britannique The Sun, les dirigeants de l’OM se sont rapprochés de l’entourage du joueur pour évoquer une arrivée cet été.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia rêveraient notamment d’un duo Pierre-Emerick Aubameyang – Anthony Martial à la pointe de l’attaque marseillaise la saison prochaine. Mais il faudra se montrer très convaincants puisque l’Olympique Lyonnais, le Besiktas et des clubs anglais seraient également positionnés pour récupérer l’ancien joueur de l’AS Monaco. Sauf que selon une source bien introduite au sein de la direction de l’OM, Longoria n’aurait que très peu de chances dans ce dossier.

Anthony Martial hors de portée des finances de l’OM

En effet, d’après les renseignements recueillis par Sky Sports, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont effectivement pris des renseignements auprès de l’entourage d’Anthony Martial, mais Pablo Longoria ne devrait pas faire d’offre pour l’attirer à Marseille. Une tendance confirmée par Foot Mercato, qui explique que le salaire de l’attaquant formé à l’OL, soit 15 millions d’euros par saison, est totalement hors de portée des finances de l’OM.

Toujours selon la même source, l’AS Monaco et Lyon seraient prêts à tenter leurs chances si Martial accepte de revoir à la baisse ses émoluments. Outre le Besiktas, un club de Saudi Pro League serait intéressé aussi par le profil de l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, ce qui serait forcément un coup dur pour les clubs français intéressés.