Mercato : L’OM reçoit une réponse pour ce buteur à 25 M€

L’OM fait face à un mercato qui s’annonce mouvementé, alors que des rumeurs envoient Aubameyang en Arabie Saoudite. Si le club veut le conserver, il étudie aussi la piste menant à George Mikautadze.

Mercato : George Mikautadze à l’OM cet été ?

L’OM a connu des difficultés offensives au cours de la saison écoulée au point de mettre à nu les limites d’un effectif en manque de qualité et de créativité. Conséquence, si Aubameyang n’est pas au mieux de sa forme, les Phocéens sont en manque d’inspiration, même si Faris Moumbagna a pu sauver les meubles sur certains matchs. Pour renforcer le secteur offensif de l’équipe, Pablo Longoria aurait ciblé George Mikautadze.

Formé à l’académie de l’Olympique Lyonnais et révélé en Belgique, Mikautadze a connu une ascension fulgurante. Après une saison impressionnante en Ligue 2, où il a fini meilleur buteur et a été désigné meilleur joueur de la saison aux Trophées UNFP 2023, il a confirmé son talent en Ligue 1 avec le FC Metz, inscrivant 13 buts. Avec une valeur marchande de 9 millions d’euros, le Géorgien est estimé à environ 25 millions d’euros.

Dréossi répond à l’intérêt de l’OM pour Mikautadze

L’intérêt de l’OM pour Mikautadze n’est pas surprenant. Le club phocéen, en quête de renforcement offensif, voit en lui un potentiel successeur de Pierre-Emerick Aubameyang, ou l’associer au Gabonais. L’OM fait le forcing pour s’offrir l’attaquant géorgien, qui pourrait apporter un nouvel élan à l’attaque marseillaise.

La situation de Mikautadze est donc à un tournant. Avec l’OM qui le vise pour remplacer Aubameyang et le FC Metz prêt à négocier, le joueur se trouve au centre d’un mercato qui pourrait définir sa carrière. Au micro de Prime Video, Pierre Dréossi a clairement indiqué que tout se décidera après l’Euro. « Que va faire Mikautadze cet été ? Il va partir à l’Euro, et après on verra », a répondu le directeur sportif du FC Metz, annoncé au RC Lens.