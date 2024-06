RC Lens Mercato : Brice Samba sur le départ, un autre cadre aussi

Alors que le mercato approche à grands pas, le RC Lens pourrait voir son capitaine, Brice Samba partir dès cet été. Alors que le club nordiste voit de nombreux départs se réaliser, un autre départ important pourrait avoir avant le début de la prochaine saison.

Brice Samba en route pour la Premier League ?

Avec le départ d’Arnaud Pouille, l’ancien directeur général du RC Lens, mais aussi Franck Haise, l’avenir lensois est flou. Même si de nombreuses rumeurs circulent sur la possible arrivée de Will Still chez les Sang et Or, Brice Samba pourrait bel et bien quitter le club pour rejoindre l’Angleterre.

Devenu un international avec l’Equipe de France, le gardien de 30 ans avait passer un cap depuis sa venue en France. Connaisseur du football anglais, Brice Samba a déjà joué avec Nottingham Forest et a déjà prouvé aux clubs de Premier League de quoi il était capable.

En ayant remplacé Jean-Louis Leca lorsqu’il est arrivé, Samba est devenu le capitaine du club et a démontré sa capacité à diriger un groupe. Sous contrat jusqu’en 2028, le portier lensois pourrait apporter aux caisses lensoises 10 à 15 millions d’euros de par sa valeur marchande. Ce départ en plus des autres pourrait faire énormément de mal au groupe lensois, mais un autre joueur important pourrait quitter le vestiaire au prochain mercato.

Un autre départ quasiment acté pour ce mercato

Le départ du capitaine Brice Samba ne serait pas le seul qui pourrait hanter les dirigeants du RC Lens pour ce mercato. L’attaquant français, Elye Wahi aurait également des envies de départ et pourrait quitter le club nordiste au prochain mercato. Venu de Montpellier l’année dernière, l’adaptation de Wahi est pour le moment compliquée.

🚨🚨 Brice Samba et Elye Wahi pourraient possiblement quitter le RC Lens cet été. 👋❤️💛



(@lavoixdessports) pic.twitter.com/UYEQ9uzowm — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 3, 2024

Alors que Franck Haise le voulait pour remplacer Openda et que maintenant ce dernier est sur le départ et devrait rejoindre l’OGC Nice, le jeune espoir de 21 ans se retrouve désormais avec une envie de départ. Pour le moment, rien n’assure qu’il pourrait rester en France. Un vrai casse tête pour le RC Lens qui va devoir bien travaillé ce mercato avec le départ de nombreux cadres.