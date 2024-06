Mercato OM : Jonathan Clauss proche d’un accord avec un cador ?

Poussé vers la sortie, Jonathan Clauss pourrait quitter l’OM sur ce mercato estival. Un cador européen serait prêt à le récupérer.

L’OM chasse Jonathan Clauss, le Napoli pointe son nez

L’Olympique de Marseille pourrait perdre un taulier lors du prochain mercato estival. Le défenseur français Jonathan Clauss ne serait plus dans les plans de Pablo Longoria. Le latéral droit de 31 ans est souvent critiqué pour ses performances parfois décevantes en défense et ses comportements en interne.

Selon les informations de L’Equipe, l’avenir de Jonathan Clauss sera scellé après l’Euro, mais les dirigeants marseillais n’envisagent pas de prolonger son bail. Alors que l’ancien défenseur du RC Lens arrive en fin de contrat en juin 2025, l’OM cherche à éviter un départ gratuit et serait prêt à négocier son départ si une offre intéressante se présente cet été.

D’après les informations de Téléfoot, des géants européens se présentent déjà pour s’offrir le natif de Strasbourg. Le SSC Naples s’intéresserait d’ailleurs au joueur et serait prêt à passer à l’attaque dans les semaines à venir. Des clubs de Ligue 1 et de Premier League seraient également sur le coup.

🚨 Jonathan Clauss pourrait QUITTER l’OM cet été ! 💙🤍👋



Le Napoli est sur le coup ! 🔎



D’autres clubs français, italiens et anglais sont sur le coup.



🗞️ @telefoot_TF1 pic.twitter.com/mhmIF7aBZo — Football Actu (@FootActu_2) June 2, 2024

Jonathan Clauss attend la fin de l’Euro

En conférence de presse ce week-end, Jonathan Clauss s’est prononcé sur la saison difficile de l’OM et sur son avenir. Selon lui, les joueurs marseillais ont tout donné pour valider le ticket pour une compétition européenne la saison prochaine, mais leurs efforts n’ont pas porté des fruits.

« La saison a été compliquée pour l’OM en général. Avec du recul, ce n’est pas que négatif. Bien sûr, le fait de ne pas être européen la saison prochaine, c’est un échec clair, mais il faut en tirer beaucoup d’enseignements. Dans cette saison compliquée, on a eu un bon groupe et une force de caractère. Il n’y a pas de tricheurs dans le groupe. On a su travailler. Parfois, on a essayé de tout donner avec nos moyens à l’instant T. La saison prochaine, il faudra essayer de remettre les choses en place », a expliqué Clauss en conférence de presse.

Concernant son avenir, Jonathan Clauss attend la fin de l’Euro 2024, qu’il va disputer avec l’équipe de France, pour prendre une décision. « Mon avenir ? Je n’ai pas envie d’en parler, je suis concentré sur l’évènement. Le mercato, on aura le temps d’en parler après, être posé pour discuter correctement », a confié le compatriote de Kylian Mbappé.