Mercato PSG : Kylian Mbappé confirme sa signature au Real Madrid

Le départ de Kylian Mbappé du PSG pour le Real Madrid sur ce mercato se confirme davantage. Le Français a confirmé la tendance avec un geste qui cache plus rien de sa destination.

Mercato PSG : Kylian Mbappé brise un nouvel obstacle dans sa marche vers Madrid

Pour Kylian Mbappé et le Real Madrid, tout se déroule bien comme prévu. Ce furent d’abord les adieux du joueur de 25 ans au PSG, puis « il a fallu attendre » pour donner le nom de son nouveau club et, ce jeudi, Kylian a franchi une autre ligne rouge liée à son départ vers le club espagnol. Pour la toute première fois, le Bondynois a en effet signé des autographes sur des maillots du Real Madrid et a été photographié avec un supporter qui portait le maillot de l’équipe merengue portant le nom de Bellingham.

C’est quelque chose qui, même si cela peut paraître anecdotique, ne l’est pas du tout. En fait, Mbappé a toujours évité d’aborder tout ce qui concerne Madrid, qu’il s’agisse de banderoles de supporters, de t-shirts ou de photographies.

Tout pour éviter un nouveau clash entre clubs

Alors qu’il est encore lié au PSG jusqu’au 30 juin, Mbappé n’a jamais voulu mettre en mal le PSG à travers sa communication. « J’ai été clair, je ne voulais pas susciter de colère supplémentaire à Paris », avait-il lâché comme rapporté par DefensaCentral. En effet, lorsqu’il s’est rendu à Saint-Sébastien pour jouer contre la Real Sociedad, il a décidé de snober une banderole aux couleurs du Real Madrid lui demandant autographe. Mbappé avait signé tout ce qui lui arrivait… sauf ça.

Maintenant que Mbappé se sent libéré, après avoir déclaré publiquement qu’il avait une nouvelle équipe et qu’il ne continuerait pas au PSG, l’attaquant a franchi une nouvelle étape en signant un maillot du Real Madrid sous les yeux du monde entier.