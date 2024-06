Mercato PSG : Luis Enrique tente de convaincre un crack

Luis Enrique est à fond dans le mercato estival au PSG. Après Théo Hernandez, l’entraîneur parisien tente de convaincre un autre crack de le rejoindre à Paris.

Mercato PSG : Luis Enrique a parlé avec Xavi Simons

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Xavi Simons n’est pas chaud à l’idée de revenir au Paris Saint-Germain. À l’issue de son prêt au RB Leipzig le 30 juin à venir, le milieu offensif de 21 ans souhaite évoluer au FC Barcelone la saison prochaine.

Mais le club de la capitale compte bien sur l’international néerlandais pour renforcer son équipe désormais orpheline de Kylian Mbappé, qui va s’engager avec le Real Madrid. Pour tenter de convaincre Xavi Simons de revoir sa position, Luis Enrique se serait personnellement entretenu avec lui.

Et selon les informations relayées par le compte Twitter PSG Inside Actus, l’entretient entre les deux hommes se serait très bien passé et l’ancien joueur du PSV Eindhoven devrait prendre la parole pour clarifier sa situation avant l’Euro 2024, qui démarre le 14 juin prochain en Allemagne. Actuellement présent en sélection pour cette compétition internationale, le Titi a fait le point sur sa saison en Bundesliga.

Xavi Simons : « cette saison a été la meilleure de ma vie »

Photo : Xavi Simons

Au micro de l’agence de presse nationale néerlandaise ANP, Xavi Simons est revenu sur son prêt au RB Leipzig. L’ancien partenaire de Neymar se dit assez satisfait de sa saison avec le club allemand.

« Bien sûr, on peut toujours s’améliorer, mais je pense que cette saison a été la meilleure de ma vie. La décision de jouer là-bas s’est avérée payante. J’ai pu m’y épanouir. Nous avons joué à un niveau élevé et avec une grande intensité. Cela m’a permis de devenir un meilleur joueur », a déclaré le joueur du Paris SG. Pour rappel, Xavi Simons a inscrit 10 buts et délivré 15 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues sous les couleurs de Leipzig.