Mercato : Luis Enrique entrave la succession de Mbappé au PSG !

En discussions pour prolonger son contrat avec le PSG, Luis Enrique se mêle à la succession de Kylian Mbappé lors de ce mercato estival. Et l’entraîneur espagnol sait exactement ce qu’il veut.

Luis Enrique met son véto au PSG pour un transfert de longue date

Après la finale de la Coupe de France remportée contre l’Olympique Lyonnais, Luis Enrique a annoncé l’arrivée de 5 à 6 nouveaux joueurs durant le mercato estival afin de renforcer l’équipe du Paris Saint-Germain qui sera désormais orphelin de Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine de l’équipe de France a décidé de ne pas parapher un nouveau bail pour s’engager librement avec le Real Madrid.

De son côté, le PSG multiplie les pistes offensives afin de mettre la main sur un attaquant capable de remplacer l’enfant de Bondy. Depuis quelques semaines, le nom de Khvicha Kvaratskhelia revient régulièrement en boucle comme le choix numéro 1 des dirigeants parisiens pour la succession de Mbappé.

Mais face à la complexité du dossier, le Napoli ne se montrant pas ouvert à un départ de sa star géorgienne de 23 ans, Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà prévu un plan B. Selon le journaliste Duncan Castles, le président du club de la capitale française serait prêt à verser 585.000 euros par semaine à Marcus Rashford afin de le convaincre de rejoindre le Paris Saint-Germain dès cet été.

« L’alternative de Khvicha Kvaratskhelia est Marcus Rashford. Un joueur que le PSG suit depuis 2 saisons et sera disponible pour un transfert si la bonne offre parvenait à Manchester United », révèle le journaliste anglais. Si l’attaquant de Manchester United ne semble pas insensible à l’idée d’un transfert à Paris, l’entraîneur des Rouge et Bleu ne serait pas favorable à cette opération.

Le profil de Marcus Rashford ne rassure pas Luis Enrique

Birmingham, England, 11th February 2024. Marcus Rashford of Manchester United warms up during the Premier League match at Villa Park, Birmingham. Picture credit should read: Andrew Yates / Sportimage – Photo by Icon Sport

Sur Transfers Podcast, le spécialiste mercato du Times explique notamment que Luis Enrique, qui dispose déjà de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, aimerait plus voir débarquer un ailier gauche pour remplacer Kylian Mbappé, poste qu’il ne voit pas Marcus Rashford assumer aisément puisqu’il le voit plus en numéro 9. « Cependant, on me dit que le PSG ne se focalise pas sur Rashford parce que Luis Enrique le voit plus en tant que numéro 9 qu’ailier gauche », précise Duncan Castles.