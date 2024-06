Coup dur pour Thierry Henry : le LOSC prive ses joueurs de JO

Suite à l’annonce de la pré-liste des joueurs retenus pour les Jeux Olympiques par Thierry Henry, le LOSC a contacté la FFF. Leur président affirme que Lucas Chevalier, Bafodé Diakité et Leny Yoro ne seront pas libérés.

Le LOSC retient ses joueurs

C’est loin d’être une surprise. Après avoir dévoilé hier les noms des joueurs qu’il souhaitait embarquer avec lui lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Thierry Henry a essuyé le refus d’un club de libérer ses joueurs. Trois pensionnaires du club nordiste figurent dans cette pré-liste : Bafodé Diakité, Leny Yoro et Lucas Chevalier. Trois joueurs sélectionnables certes, mais dont la situation respective pouvait entraver une sélection. Jusqu’ici, aucun club n’avait néanmoins encore mis son veto : « Le 15 décembre, on a rencontré tous les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 en visioconférence. Le seul problème signalé avait été les semaines de vacances. Je suis resté là-dessus et pour l’instant, je n’ai pas encore pris de refus de la part des clubs français », a lancé Thierry Henry devant les médias.

Malheureusement, une réponse inverse ne se fit pas attendre. Quelques heures après l’annonce de la liste, Olivier Létang avertissait la Fédération française de football (FFF). Le LOSC ne libérera pas ses joueurs : « J’ai appelé mes joueurs concernés et ils ont bien compris. Nous avons une échéance extrêmement importante pour notre club. Si nous n’avions pas fini quatrièmes, nous les aurions libérés, nous en avions informé le DTN (Hubert Fournier) il y a un mois » s’est ainsi exclamé Olivier Létang dans une interview accordée à L’Equipe.

Thierry henry en difficulté

Si Letang ne mentionne pas Leny Yoro, c’est que ce dernier devrait être transféré dans les prochaines semaines, et que la gestion de son cas ne sera plus du fait des Dogues. Mais dans les deux cas, sa présence est compromise. Le classement final du LOSC a fait définitivement pencher la balance vers ce refus. En terminant 4ᵉ de Ligue 1, le club doit effectuer quatre matchs supplémentaires au mois d’août pour rejoindre les phases de groupes de Ligue des champions. Le troisième tour préliminaire est d’ailleurs programmé pendant les Jeux olympiques.

Si Lille franchit cette première étape, il aura dans la foulée un barrage en aller et retour. Outre ces trois cadres, Henry devra vraisemblablement se passer également des Parisiens Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery, déjà concernés par l’Euro avec les A cet été. Autant dire que Thierry Henry, qui a déjà « perdu » 5 joueurs sur les 25 listés lundi matin, n’a pas fini de se casser la tête. Pour rappel, la préparation débutera le 16 juin prochain, tandis que le groupe définitif sera annoncé le 3 juillet au plus tard.