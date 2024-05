PSG : Bradley Barcola répond sèchement à Daniel Riolo

Dans une interview accordée à France 3, Bradley Barcola (PSG) a donné une réponse sèche à Daniel Riolo. Le consultant sportif avait adressé de vives critiques au joueur parisien qui s’apprête à disputer sa première finale de Coupe de France contre son club formateur, l’OL.

C’est l’une des sensations au PSG cette saison. Arrivé cet été en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola a réussi à se faire une place dans le onze de départ du Paris Saint-Germain. Auteur d’une belle saison (5 buts, 9 passes décisives), il a même réussi à se faire une place en équipe de France puisqu’il va jouer l’Euro avec Didier Deschamps. Pourtant, son année n’a pas été de tout repos et il n’a pas échappé aux critiques, notamment d’un certain Daniel Riolo.

Ces mots forts ont eu le mérite de faire réagir Barcola hier. Dans un entretien accordé à France 3, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est expliqué sur sa manière de gérer les critiques. » Ça ne peut que te faire grandir quand on tombe sur toi comme ça. Ça ne fait que pousser à se donner à fond. Montrer que tu n’es pas un agneau comme j’ai pu l’entendre et de montrer que tu vaux mieux que ça, que tu es un bon joueur et que tu sais ce que tu fais et veux. Je n’ai pas douté dans ces moments-là. On a voulu m’enterrer, mais j’ai toujours continué à croire en moi « , a-t-il lancé.

