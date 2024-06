Mercato : Le nouveau patron de l’ASSE lâche une bombe !

Le nouveau propriétaire de l’ASSE, Larry Tanenbaum a réagi à l’acquisition du club ligérien, par son groupe Kilmer Sports. Il a annoncé la couleur sur ses ambitions pour l’AS Saint-Etienne.

Tanenbaum fier d’investir dans un club spécial comme l’ASSE

Larry Tanenbaum est le nouveau propriétaire de l’ASSE, depuis le lundi 3 juin 2024. Il a racheté le club, via son entreprise Kilmer Sports. Dans ses premiers mots après le rachat de l’AS Saint-Etienne, le dirigent Canadien de 79 ans se dit impatient d’investir pour le développement des Verts. « L’AS Saint-Étienne est bien plus qu’un club de football, c’est une communauté et le cœur battant de la ville et de la région. C’est ce qui la rend si spéciale et dans laquelle il vaut la peine d’investir ».

Le milliardaire canadien se réjouit également du retour de l’ASSE en Ligue 1. « Je suis ravi de faire désormais partie de la communauté de Saint-Étienne et j’ai hâte d’encourager nos Verts en Ligue 1 », a-t-indiqué dans sa réaction. Pour finir, Larry Tanenbaum annonce 40 millions de nouveaux supporters canadiens derrière les Verts, dès la saison prochaine.

Larry Tanenbaum séduit par l’histoire de l’ASSE

Il faut rappeler que le successeur de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo s’était exprimé la première fois, en mai, lorsque l’ASSE avait annoncé des négociations exclusives avec Kilmer Sport, pour la vente du club. Il n’avait pas caché son admiration et son respect pour le club légendaire du championnat français.

« L’histoire du club, ses supporters, ses racines, ainsi que la qualité du travail mené par l’équipe actuelle sont autant de forces qui nous ont convaincues de nous engager auprès de l’ASSE », avait confié Larry Tanenbaum, dans le communiqué stéphanois.