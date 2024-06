Alerte Mercato : Kevin De Bruyne va quitter Man City !

Souvent courtisé par les grands clubs, Kevin De Bruyne s’est montré très ouvert à un départ de son club cet été. Le milieu de terrain belge n’exclut pas ce scénario après la fin de son contrat en juin 2025 chez les Citizens.

Un départ vers l’Arabie Saoudite ?

Le mercato estival s’annonce palpitant. Et comme la saison passée, les clubs de Saudi Pro League risquent de se montrer très actifs tout au long de sa période. Souvent lié à l’Arabie Saoudite et en fin de contrat à Manchester City, Kevin De Bruyne n’a pas fermé la porte à un départ dans un club du Golfe Persique : « À mon âge, il faut être ouvert à tout. Vous parlez de sommes incroyables pour ce qui pourrait être la fin de ma carrière. Parfois, il faut y penser. Si je joue là-bas pendant deux ans, je pourrai gagner une somme incroyable. Avant cela, j’ai dû jouer au football durant 15 ans. Je n’ai peut-être même pas encore atteint ce montant. », a-t-il prévenu devant la presse.

Âgé de 32 ans, le belge a connu un exercice 2023-24 pas de tout repos avec Manchester City. Le Belge n’a pas été épargné par les blessures et a été contraint d’être éloigné des terrains pendant de longs mois à la suite d’une blessure survenue en août dernier. Mais il a pu soulever la Coupe du monde des Clubs et la Premier League pour la quatrième fois de suite. De retour au premier plan et sélectionné avec la Belgique, le milieu de terrain a fait le point sur sa situation actuelle et son avenir.

De Bruyne concentré sur l’EURO

Avant d’ouvertement annoncer être partant pour une aventure dans le championnat de Cristiano Ronaldo, il a déclaré : « On parle de montants incroyables alors que cela pourrait être la fin de ma carrière. Parfois, il faut y réfléchir. Si je vais jouer deux saisons là-bas, je pourrais toucher une somme incroyable, qui est comparable ou même supérieure à ce que j’ai gagné pendant les 15 saisons précédentes. Mais à ce moment-ci, je n’ai pas encore dû y réfléchir. » Le milieu de terrain de Man City a son contrat qui expire en 2025, pourrait bien quitter l’Angleterre dès cet été.

Mais avant d’aborder son avenir, celui qui aura 33 ans à la fin du mois de juin va certainement se concentrer sur l’Euro 2024. De Bruyne a de grandes ambitions avec la Belgique. Star des Diables Rouges, il tentera d’aider les siens à aller loin en Allemagne.