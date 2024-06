Mercato : L’OM tente une opération incroyable

L’OM, dans un élan d’ambition et de stratégie, serait prêt à poser un geste audacieux sur ce mercato estival pour un jeune prodige brésilien. L’opération devrait coûter au minimum 10 millions d’euros.

Mercato : L’OM en pince pour Alexsander

Avec l’ambition de bâtir une équipe plus compétitive pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille s’attend à se montrer très actif sur le mercato cet été. Plusieurs postes sont à renforcer dont le milieu de terrain avec l’arrivée d’un milieu défensif. En ce sens, Pablo Longoria semble avoir trouvé le profil idéal au Brésil, plus précisément du côté de Fluminense. Il s’agit du milieu défensif Alexsander, âgé seulement de 20 ans et récemment couronné vainqueur de la Copa Libertadores.

Alexsander a démontré des compétences qui dépassent son jeune âge, avec une présence sur le terrain qui rappelle celle des grands noms du football. Sa capacité à lire le jeu, à intercepter les passes adverses et à lancer des contre-attaques fait de lui un atout précieux pour toute équipe cherchant à renforcer son milieu de terrain.

Marseille, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe d’Europe cette saison, voit en Alexsander une opportunité de rebâtir une équipe compétitive pour les défis à venir. Pablo Longoria, le président du club phocéen, est réputé pour son habileté à dénicher des talents prometteurs et semble prêt à parier sur le jeune Brésilien pour apporter une nouvelle dynamique au club.

Alexsander à l’OM, c’est 10 millions d’euros

La tentative de l’Olympique de Marseille de recruter Alexsander n’est pas seulement un coup de poker financier, mais aussi un investissement dans l’avenir. Avec des cadres de l’équipe susceptibles d’être vendus pour alléger la masse salariale, l’arrivée d’Alexsander pourrait signaler le début d’une nouvelle ère pour l’OM, une ère où la jeunesse et le potentiel sont les maîtres mots.

Pour réussir à attirer le jeune crack brésilien, Pablo Longoria sait déjà à quoi s’attendre puisque Le10sport avance que Fluminense en demandera au moins 10 millions d’euros. Si Marseille parvient à finaliser le transfert d’Alexsander pour 10 millions d’euros, ce sera un signal fort envoyé à la concurrence en Ligue 1.

Cela montrera que le club français est prêt à investir dans le talent et à construire une équipe non seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour demain. Alexsander, de son côté, aura l’occasion de prouver sa valeur sur l’un des plus grands théâtres du football européen, le stade Vélodrome.