Mercato : Kvaratskhelia, voici le plan B du PSG

Khvicha Kvaratskhelia est encore loin d’être un acquis pour le PSG, qui cherche un renfort offensif sur ce mercato. Alors que le dossier tarde à se débloquer, Paris a déjà un plan B surprenant.

Mercato : Le PSG n’abdique pas pour Kvaratskhelia

Kvaratskhelia, qui a donné son accord pour rejoindre le PSG, se heurte à l’intransigeance de Naples, notamment avec leur nouvel entraîneur qui ne souhaite pas libérer facilement son joueur. Le PSG, qui a récemment perdu Kylian Mbappé, voit en Géorgien le renfort idéal pour son attaque et est prêt à investir pour s’assurer ses services.

Les discussions entre le PSG et Naples continuent, avec des chiffres variant entre 60 et 110 millions d’euros. Le PSG espère réussir un joli coup sans surpayer le joueur, tandis que Naples cherche à obtenir la meilleure somme possible, surtout après ne pas s’être qualifié pour une compétition européenne. Le PSG reste confiant dans la possibilité de conclure un accord pour la signature de Kvaratskhelia.

Heung-min Son, le plan B du PSG

A Paris, il est clair que la priorité reste Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, les dirigeants ne perdent pas de vue la possibilité d’un éventuel échec de ce dossier de plus en plus complexe. PSG Inside Actu croit savoir que lors des deux réunions, en préparation du mercato, Luis Campos et Luis Enrique ont fait une liste élargie de 7 à 8 noms à chaque poste auquel ils recherchent un joueur, avec un plan B en cas d’échec de la piste Kvaratskhelia.

Selon l’Insider, le PSG aurait coché le nom de Heung-min Son, une piste que le club français suit depuis maintenant trois ans, avec Paris qui avait même avancé sur le dossier à l’époque. Si le Coréen n’avait pas fait le pas nécessaire entre-temps, il serait désormais prêt à écouter les offres aux dernières nouvelles. Malgré la querelle qu’il y a eu dernièrement avec Kang In Lee, ça ne poserait aucun problème. Maintenant tout dépendra de l’avancement du dossier concernant le géorgien de Naples.