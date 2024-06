Mercato OM : Conceiçao pour débloquer ce dossier ?

L’arrivée imminente de Sergio Conceiçao à l’Olympique de Marseille pourrait être le catalyseur nécessaire pour finaliser la signature d’un jeune talent chilien que Pablo Longoria a déniché.

Mercato : Sergio Conceiçao à l’OM, c’est imminent

L’Olympique de Marseille est sur le point de vivre un tournant majeur avec l’arrivée imminente de Sergio Conceiçao. L’entraîneur portugais, qui prépare son départ du FC Porto, est tout proche de finaliser un accord avec l’OM, qui en a fait sa priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset.

Conceiçao, reconnu pour son palmarès avec Porto et son style de jeu offensif, pourrait apporter une nouvelle dynamique au club marseillais. Les négociations avancent bien, et quelques points restent à éclaircir avant l’officialisation de son contrat, selon Fabrizio Romano.

L’OM, sous la direction de Pablo Longoria, a préparé un contrat attractif pour Conceiçao, lui garantissant un projet sportif ambitieux et un mercato prometteur. Cette arrivée serait un signal fort pour l’OM, indiquant une volonté de reconstruire une équipe compétitive pour rivaliser avec les meilleurs clubs français et européens.

Conceiçao à l’OM avec Dario Osorio ?

L’OM est sur le point de connaître un tournant décisif dans son mercato estival avec l’arrivée probable de Sergio Conceiçao au poste d’entraîneur. Cette nomination pourrait débloquer la situation de Dario Osorio, le Chilien de l’Universidad de Chile capable d’évoluer au milieu et en tant qu’ailier, dont le transfert à l’OM stagne depuis plusieurs semaines.

Osorio, qui a signé avec le club danois de Midtjylland jusqu’en juin 2028 est depuis longtemps dans le viseur de l’OM, qui cherche à renforcer son attaque avec des jeunes talents prometteurs. Cependant, les négociations ont été compliquées, en partie à cause des exigences financières du club danois et de la concurrence d’autres clubs européens.

L’arrivée de Sergio Conceiçao, connu pour son palmarès impressionnant avec le FC Porto et son style de jeu offensif, pourrait changer la donne. Le technicien portugais a une réputation de formateur de jeunes talents et pourrait voir en Osorio le type de joueur dynamique et technique qu’il affectionne pour son système de jeu. Auteur de 9 buts et 2 passes décisives en 23 matchs, Dario Osorio est estimé à 12 millions d’euros.