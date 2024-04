Mercato OM : Pablo Longoria a trouvé son nouveau Alexis Sanchez

Some of the clubs in attendance for this Dario Osorio masterclass:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Ham

🇫🇷 AS Monaco

🇫🇷 Marseille

🇩🇪 Stuttgart

🇩🇪 Wolfsburg

🇳🇱 Ajax https://t.co/fj63613ZXr pic.twitter.com/DXAKYSM6Hz