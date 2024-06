ASSE : Ivan Gazidis et son équipe travaillent sur le mercato, une date fixée

Le nouveau président de l’ASSE, Ivan Gazidis, et ses proches collaborateurs sont à la tâche depuis l’officialisation de la vente du club. Ils planchent sur le mercato estival.

Le président de l’ASSE se concentre sur le renforcement de l’équipe

Le mercato à l’ASSE n’attendra pas, du fait de la montée de l’équipe en Ligue 1. Ivan Gazidis, le nouveau président du club ligérien, et ses deux vice-présidents excécutifs : Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, prennent leur marque progressivement à Saint-Etienne. Leur gros et premier défi est le mercato estival. Ils doivent constituer rapidement une équipe de niveau Ligue 1. Et cela passe par un recrutement efficient. Un bon mix de joueurs ayant l’expérience du haut niveau et de jeunes joueurs talentueux et décisifs.

Ancien directeur général d’Arsenal, puis de l’AC Milan, le nouveau patron de l’ASSE et ses deux collaborateurs ont assez d’expérience dans le domaine du recrutement. Lors de sa première conférence de presse, Ivan Gazidis a d’ailleurs annoncé la couleur sur le mercato stéphanois : « Nous arrivons dans une situation où le marché des transferts débute. Donc, nous devons nous concentrer très fortement sur les décisions immédiates qui doivent être prises concernant l’équipe ».

ASSE : Un premier rendez-vous décisif pour le mercato arrive

D’après les indiscrétions de L’Équipe, un premier rendez est fixé avec le coach des Verts, pour commencer. « Les choses sérieuses commenceront jeudi. Olivier Dall’Oglio et ses nouveaux patrons se réuniront pendant deux jours pour parler concrètement de l’avenir », annonce le journal. L’entraineur de l’ASSE a déjà été conforté à son poste par le nouveau président des Verts. Il doit maintenant faire connaitre ses besoins, afin que la nouvelle direction sportive lui trouve les joueurs désirés.

Le quotidien sportif assure que des discussions entre le coach de l’ASSE et la direction du club « porteront sur le recrutement », ainsi que « sur le staff avec lequel Olivier Dall’Oglio souhaite poursuivre l’aventure ». Comme nous l’avons souligné, la source s’attend à « un recrutement conséquent », de la part d’Ivan Gazidis et ses hommes de terrain.