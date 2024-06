Mercato ASSE : La décision tombe pour Olivier Dall’Oglio

Nouveau propriétaire de l’ASSE, le groupe Kilmer Sports a déjà décidé du sort d’Olivier Dall’Oglio.

Mercato : Dall’Oglio reste l’entraineur de l’ASSE

Ayant pris le contrôle de l’ASSE officiellement, lundi, les nouveaux dirigeants s’attellent à mettre un nouvel organigramme en place. Le nouveau président de l’AS Saint-Etienne, Ivan Gazidis (59 ans), et ses vice-présidents exécutifs, en charge du football au sein du groupe canadien : Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, se déploient progressivement pour prendre le contrôle du club.

Leur première décision est tombée. Ils ne chercheront pas un nouvel entraineur. Ils ont décidé de garder Olivier Dall’Oglio (60 ans) à son poste. Il sera le coach de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 la saison prochaine. « On compte sur Olivier Dall’Oglio. On a analysé son impact sur l’équipe. Il a joué un rôle clé dans la montée. Il sera notre entraîneur la saison prochaine », a annoncé Ivan Gazidis.

Que vont devenir Soucasse, Perrin et Rustem ?

Le nouveau patron de l’ASSE ne prévoit pas de grands bouleversements au sein du club pour le moment. Il compte impliquer le triumvirat qui était aux commandes, ainsi que les cadres du club, afin d’aider la nouvelle équipe dirigeante à s’installer. « On n’a pas en tête des changements radicaux. On peut ajouter des capacités au club, mais pas tout bouleverser », a-t-il rassuré. Il y a Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem, mais il y a aussi tous les gens du club. Je suis convaincu qu’on peut accomplir de grandes choses ».

En conclusion, Ivan Gazidis a indiqué que « l’organisation exacte de l’ASSE reste encore à définir ». Pour rappel, Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem étaient respectivement président exécutif, directeur sportif et directeur général adjoint, en charge des activités sportives de l’AS Saint-Etienne.