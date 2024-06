Mercato :  ASSE, un jeune crack file en Ligue 2

A peine l’ASSE de retour en Ligue 1 que des départs s’enchaînent. Après Irvin Cardona, qui retourne à Augsbourg, c’est autour d’un jeune espoir d’être sur le point de retourner en Ligue 2.

Mercato ASSE : Un enfant du club s’en va

Avec la montée tant attendue de l’ASSE et la vente du club aux Canadiens, des changements majeurs sont attendus. Les Verts retrouvent leur place dans l’élite du football français et comptent bien s’y éterniser et retrouver leur gloire d’antan. Ce qui implique une présence active du club du Forez sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif en place.

Après le départ d’Irvin Cardona, qui est arrivé à la fin de son prêt, un autre départ se profile. A 22 ans, Maxence Rivera se prépare à dire au revoir à l’AS Saint-Étienne, le club qui l’a formé et où il a fait ses premiers pas en tant que professionnel.

Après une période de prêt au Puy en 2022/2023, Rivera est revenu à Saint-Étienne avec l’espoir de s’imposer. Cependant, avec seulement 52 minutes de jeu en 2024, il est devenu clair que pour continuer à progresser, un changement d’environnement était nécessaire.

Rivera en route pour l’USL Dunkerque

Libre de tout contrat à l’issue de la saison, Maxence Rivera n’a pas manqué de susciter l’intérêt de plusieurs clubs. Parmi eux, l’USL Dunkerque, qui a terminé 16e du dernier championnat de Ligue 2, semble être le plus proche de conclure un accord avec le jeune produit de l’ASSE.

Les négociations sont en cours et pourraient aboutir à un transfert qui serait bénéfique pour toutes les parties concernées, selon Santi Aouna de Foot Mercato. Pour Rivera, Dunkerque représente une opportunité de redémarrer et de prouver sa valeur sur le terrain. L’USL Dunkerque, bien que n’étant pas l’un des géants de la Ligue 2, offre un projet sportif intéressant et la promesse d’un temps de jeu significatif, éléments cruciaux pour le développement de tout jeune joueur.

L’ASSE, récemment promue en Ligue 1 et sous la nouvelle direction du groupe canadien Kilmer Sports, est en pleine reconstruction et prépare activement son mercato estival. Un départ de Maxence Rivera permettrait de libérer de l’espace pour d’autres recrues.